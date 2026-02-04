Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La borrasca Leonardo seguirá con fuerza el jueves y la AEMET mantiene casi 200 avisos activos por lluvia, viento y tormentas
El viento será el fenómeno más extendido: hasta 40 provincias están en aviso por fuertes rachas.

Jesús Delgado Barroso
GRAZALEMA (CÁDIZ), 04/02/2026.- Un vecino de Grazalema (Cádiz) camina por una calle inundada debido a las intensas lluvias que se registran este miércoles en la localidad gaditana, que acumula 238,3 litros por metro cuadrado y que suceden al mes de enero más lluvioso desde principios del siglo XX en la localidad. EFE/Román Ríos.
Un vecino de Grazalema (Cádiz) camina por una calle inundada debido a las intensas lluvias que se registran este miércoles.Román Ríos vía EFE

Se aproxima un día de avisos meteorológicos casi generales en España. La borrasca Leonardo está estacionado en nuestro cielo y sigue afectando de lleno a la Península, manteniendo un escenario de tiempo adverso en amplias zonas del país.

Tal y como reza Meteored, aunque el episodio alcanzará su punto álgido durante este miércoles, el temporal se prolongará mañana jueves, con lluvias, viento y mala mar aún muy presentes. Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene casi 200 avisos activos por distintos fenómenos adversos para esta jornada.

Asimismo, en los próximos días el viento será el gran protagonista en prácticamente toda la Península. Estos estarán acompañados de lluvias, que, aunque perderán intensidad con respecto a este lunes, afectará a numerosas regiones. También se esperan fuertes temporales marítimos.

Llueve sobre mojado

Las lluvias continúan siendo uno de los focos de atención de cara a este jueves, especialmente porque se están produciendo sobre un terreno ya mojado, aseguran desde Metored. Los avisos por lluvia se mantendrán activos en varias zonas del país, concentrándose sobre todo en áreas del oeste y suroeste peninsular, así como en puntos del interior.

Andalucía se lleva la peor parte. Las autoridades miran con especial atención a las zonas del entorno de Grazalema y otras zonas del sur peninsular, donde las precipitaciones previstas para mañana son en buena parte una prolongación del episodio de lluvias persistentes iniciado el día anterior. Es estos lugares, se esperan nuevos acumulados significativos de más de 40-60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Galicia será también una de las grandes afectadas por Leonardo. En esta comunidad se activarán avisos por tormentas. Y en el noroeste, las precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo y rachas fuertes, e incluso de algún fenómeno adverso local. Se esperan acumulados en torno a 40-60 litros por metro cuadrado en las zonas bajo aviso.

Fuertes rachas de viento

La AEMET ha puesto en alerta a 40 provincias por las fuertes rachas de viento que se esperan. Los avisos afectan tanto a zonas del interior peninsular como a áreas costeras, con especial incidencia en el oeste, el centro, el sur y el sureste, además de Baleares.

Asimismo, en las zonas más expuestas se esperan rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, con los valores más elevados en áreas de montaña, litorales y corredores abiertos a los ponientes. De forma puntual, no se descartan rachas aún más intensas en puntos expuestos. Las horas más críticas se concentrarán, de manera general, entre la mañana y la tarde del jueves.

Leonardo también se notará en la fuerza del mar. A partir de mañana habrá avisos activos en buena parte del litoral atlántico y cantábrico. En Canarias se espera mar combinada del noroeste, y también en Ceuta, afectada por viento y mala mar, tal y como apunta Meteored.

Jesús Delgado Barroso
Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

