La borrasca Leonardo seguirá con fuerza el jueves y la AEMET mantiene casi 200 avisos activos por lluvia, viento y tormentas

Un vecino de Grazalema (Cádiz) camina por una calle inundada debido a las intensas lluvias que se registran este miércoles.

Se aproxima un día de avisos meteorológicos casi generales en España. La borrasca Leonardo está estacionado en nuestro cielo y sigue afectando de lleno a la Península, manteniendo un escenario de tiempo adverso en amplias zonas del país.

Tal y como reza Meteored, aunque el episodio alcanzará su punto álgido durante este miércoles, el temporal se prolongará mañana jueves, con lluvias, viento y mala mar aún muy presentes. Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene casi 200 avisos activos por distintos fenómenos adversos para esta jornada.

Asimismo, en los próximos días el viento será el gran protagonista en prácticamente toda la Península. Estos estarán acompañados de lluvias, que, aunque perderán intensidad con respecto a este lunes, afectará a numerosas regiones. También se esperan fuertes temporales marítimos.

Llueve sobre mojado

Las lluvias continúan siendo uno de los focos de atención de cara a este jueves, especialmente porque se están produciendo sobre un terreno ya mojado, aseguran desde Metored. Los avisos por lluvia se mantendrán activos en varias zonas del país, concentrándose sobre todo en áreas del oeste y suroeste peninsular, así como en puntos del interior.

Andalucía se lleva la peor parte. Las autoridades miran con especial atención a las zonas del entorno de Grazalema y otras zonas del sur peninsular, donde las precipitaciones previstas para mañana son en buena parte una prolongación del episodio de lluvias persistentes iniciado el día anterior. Es estos lugares, se esperan nuevos acumulados significativos de más de 40-60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Galicia será también una de las grandes afectadas por Leonardo. En esta comunidad se activarán avisos por tormentas. Y en el noroeste, las precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo y rachas fuertes, e incluso de algún fenómeno adverso local. Se esperan acumulados en torno a 40-60 litros por metro cuadrado en las zonas bajo aviso.

Fuertes rachas de viento

La AEMET ha puesto en alerta a 40 provincias por las fuertes rachas de viento que se esperan. Los avisos afectan tanto a zonas del interior peninsular como a áreas costeras, con especial incidencia en el oeste, el centro, el sur y el sureste, además de Baleares.

Asimismo, en las zonas más expuestas se esperan rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, con los valores más elevados en áreas de montaña, litorales y corredores abiertos a los ponientes. De forma puntual, no se descartan rachas aún más intensas en puntos expuestos. Las horas más críticas se concentrarán, de manera general, entre la mañana y la tarde del jueves.

Leonardo también se notará en la fuerza del mar. A partir de mañana habrá avisos activos en buena parte del litoral atlántico y cantábrico. En Canarias se espera mar combinada del noroeste, y también en Ceuta, afectada por viento y mala mar, tal y como apunta Meteored.