Estos son los centros de Valencia que suspenden las clases este lunes por la borrasca ex-Gabrielle

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo de emergencia ante la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas, que se prevé afecten tanto la ciudad como sus alrededores. La medida entra en vigor este lunes 29 de septiembre, y afecta especialmente a las zonas más vulnerables a las lluvias intensas, como las pedanías al sur de la ciudad y algunas áreas previamente afectadas por la DANA de octubre de 2024.

Debido a la alerta, el consistorio ha decidido suspender las clases en los centros escolares situados en las zonas inundables de la ciudad y en las pedanías más afectadas por la DANA de 2024. Estos son algunos de los centros donde no habrá clases este lunes:

Lugares afectados

CEIP José Senent Masarrochos

Escola Privada de Música de El Palmar

Escola Privada de Música Agrupació Musical Masarrochos

IES Isabel de Villena

CEIP Vicente Blasco Ibáñez

CEIP Camí de l'Horta Benimàmet-Beniferri

Centre Estranger Valencia Montessori School

Centros en pedanías afectadas por la DANA

Centre Privat Nuestra Señora del Rosario

CEIP Forn d'Alcedo

CEIP Padre Manjón

Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral

IES El Ravatxol Castellar-Oliveral

CEIP Castellar-Oliveral

Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre

Centre Privat FP Cffolgado

CEE PÚB. Rosa Llácer

Escola Privada de Música Sedajazz

En estos centros, la actividad lectiva se suspenderá para garantizar la seguridad de los alumnos debido a la previsión de lluvias torrenciales. También se recomienda que en el resto de centros de la ciudad, las actividades al aire libre, como las recreativas, sean trasladadas a espacios cerrados.

Además de la suspensión de clases, el Ayuntamiento ha decidido cerrar parques, jardines y cementerios municipales como medida preventiva ante las malas condiciones meteorológicas. También se han suspendido las actividades deportivas al aire libre organizadas por la Fundación Deportiva Municipal.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.