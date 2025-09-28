Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Estos son los centros de Valencia que suspenden las clases este lunes por la borrasca ex-Gabrielle
Estos son los centros de Valencia que suspenden las clases este lunes por la borrasca ex-Gabrielle

El consistorio ha instado a los ciudadanos a estar atentos a las alertas emitidas por los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Valencia.

Dos personas con paraguas bajo la lluvia en Valencia, este lunes.Rober Solsona/Europa Press via Getty Images

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo de emergencia ante la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas, que se prevé afecten tanto la ciudad como sus alrededores. La medida entra en vigor este lunes 29 de septiembre, y afecta especialmente a las zonas más vulnerables a las lluvias intensas, como las pedanías al sur de la ciudad y algunas áreas previamente afectadas por la DANA de octubre de 2024.

Debido a la alerta, el consistorio ha decidido suspender las clases en los centros escolares situados en las zonas inundables de la ciudad y en las pedanías más afectadas por la DANA de 2024. Estos son algunos de los centros donde no habrá clases este lunes:

Lugares afectados

  • CEIP José Senent Masarrochos
  • Escola Privada de Música de El Palmar
  • Escola Privada de Música Agrupació Musical Masarrochos
  • IES Isabel de Villena
  • CEIP Vicente Blasco Ibáñez
  • CEIP Camí de l'Horta Benimàmet-Beniferri
  • Centre Estranger Valencia Montessori School

Centros en pedanías afectadas por la DANA

  • Centre Privat Nuestra Señora del Rosario
  • CEIP Forn d'Alcedo
  • CEIP Padre Manjón
  • Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral
  • IES El Ravatxol Castellar-Oliveral
  • CEIP Castellar-Oliveral
  • Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre
  • Centre Privat FP Cffolgado
  • CEE PÚB. Rosa Llácer
  • Escola Privada de Música Sedajazz

En estos centros, la actividad lectiva se suspenderá para garantizar la seguridad de los alumnos debido a la previsión de lluvias torrenciales. También se recomienda que en el resto de centros de la ciudad, las actividades al aire libre, como las recreativas, sean trasladadas a espacios cerrados.

Además de la suspensión de clases, el Ayuntamiento ha decidido cerrar parques, jardines y cementerios municipales como medida preventiva ante las malas condiciones meteorológicas. También se han suspendido las actividades deportivas al aire libre organizadas por la Fundación Deportiva Municipal.

Andrea Cadenas de Llano Sosa (Córdoba, Andalucía, 2000) es periodista licenciada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Escribe sobre actualidad. Puedes contactar con ella en acadenas@huffpost.es