Estos son los centros de Valencia que suspenden las clases este lunes por la borrasca ex-Gabrielle
El consistorio ha instado a los ciudadanos a estar atentos a las alertas emitidas por los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Valencia.
El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo de emergencia ante la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas, que se prevé afecten tanto la ciudad como sus alrededores. La medida entra en vigor este lunes 29 de septiembre, y afecta especialmente a las zonas más vulnerables a las lluvias intensas, como las pedanías al sur de la ciudad y algunas áreas previamente afectadas por la DANA de octubre de 2024.
Debido a la alerta, el consistorio ha decidido suspender las clases en los centros escolares situados en las zonas inundables de la ciudad y en las pedanías más afectadas por la DANA de 2024. Estos son algunos de los centros donde no habrá clases este lunes:
Lugares afectados
- CEIP José Senent Masarrochos
- Escola Privada de Música de El Palmar
- Escola Privada de Música Agrupació Musical Masarrochos
- IES Isabel de Villena
- CEIP Vicente Blasco Ibáñez
- CEIP Camí de l'Horta Benimàmet-Beniferri
- Centre Estranger Valencia Montessori School
Centros en pedanías afectadas por la DANA
- Centre Privat Nuestra Señora del Rosario
- CEIP Forn d'Alcedo
- CEIP Padre Manjón
- Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral
- IES El Ravatxol Castellar-Oliveral
- CEIP Castellar-Oliveral
- Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre
- Centre Privat FP Cffolgado
- CEE PÚB. Rosa Llácer
- Escola Privada de Música Sedajazz
En estos centros, la actividad lectiva se suspenderá para garantizar la seguridad de los alumnos debido a la previsión de lluvias torrenciales. También se recomienda que en el resto de centros de la ciudad, las actividades al aire libre, como las recreativas, sean trasladadas a espacios cerrados.
Además de la suspensión de clases, el Ayuntamiento ha decidido cerrar parques, jardines y cementerios municipales como medida preventiva ante las malas condiciones meteorológicas. También se han suspendido las actividades deportivas al aire libre organizadas por la Fundación Deportiva Municipal.