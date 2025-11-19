La AEMET activa avisos amarillos por nevadas en Huesca, León, Lleida y Asturias
Con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para esta tarde el aviso amarillo por nevadas, con acumulaciones de hasta 15 centímetros, en las provincias de Huesca, León, Lleida y en la comunidad de Asturias ante la llegada, en las próximas horas, de una masa de aire de origen ártico, que provocará un acusado descenso térmico y un desplome de la cota de nieve.
En Asturias, el aviso amarillo (riesgo) afecta a la Cordillera y a los Picos de Europa, donde se esperan acumulaciones de nieve de hasta 10 centímetros en 24 horas. Los mayores espesores se darán a partir de los 1.000 metros, aunque en cotas más altas podrán ser mayores. Aemet señala que el aviso se mantendrá también durante la jornada siguiente.
En Castilla y León, la provincia de Burgos mantiene activado el aviso por nevadas en zonas de la cordillera Cantábrica, con acumulaciones de hasta 15 centímetros en 24 horas, igualmente a partir de los 1.000 metros de altitud, y con prolongación del aviso al día siguiente.
Hora clave para la irrupción de las nevadas: 18.00 horas
En Aragón la nieve se prevé en el Pirineo de Huesca, con acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros en comarcas como la Jacetania y el Alto Gállego, mientras que en Cataluña el nivel amarillo afecta al valle de Arán (Lleida), donde también se prevén hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1.200 metros.
Aemet advierte de que todos los avisos se activarán a partir de las 18:00 horas peninsular de este miércoles.