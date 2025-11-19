La AEMET activa avisos amarillos por nevadas en Huesca, León, Lleida y Asturias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para esta tarde el aviso amarillo por nevadas, con acumulaciones de hasta 15 centímetros, en las provincias de Huesca, León, Lleida y en la comunidad de Asturias ante la llegada, en las próximas horas, de una masa de aire de origen ártico, que provocará un acusado descenso térmico y un desplome de la cota de nieve.

En Asturias, el aviso amarillo (riesgo) afecta a la Cordillera y a los Picos de Europa, donde se esperan acumulaciones de nieve de hasta 10 centímetros en 24 horas. Los mayores espesores se darán a partir de los 1.000 metros, aunque en cotas más altas podrán ser mayores. Aemet señala que el aviso se mantendrá también durante la jornada siguiente.

En Castilla y León, la provincia de Burgos mantiene activado el aviso por nevadas en zonas de la cordillera Cantábrica, con acumulaciones de hasta 15 centímetros en 24 horas, igualmente a partir de los 1.000 metros de altitud, y con prolongación del aviso al día siguiente.

Hora clave para la irrupción de las nevadas: 18.00 horas

En Aragón la nieve se prevé en el Pirineo de Huesca, con acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros en comarcas como la Jacetania y el Alto Gállego, mientras que en Cataluña el nivel amarillo afecta al valle de Arán (Lleida), donde también se prevén hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1.200 metros.

Aemet advierte de que todos los avisos se activarán a partir de las 18:00 horas peninsular de este miércoles. Cabe recordar que con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.