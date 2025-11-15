La borrasca Claudia pierde intensidad, pero mantiene a Galicia, Andalucía y Baleares en alerta por lluvias

La borrasca Claudia seguirá situada en el noroeste peninsular este domingo y, aunque comienza a perder intensidad, continuará generando un ambiente muy inestable en buena parte del país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada estará marcada por cielos muy nubosos y precipitaciones significativas, especialmente en Galicia, Andalucía y Baleares.

Andalucía será la comunidad más afectada y se encuentra en aviso amarillo por lluvias, con acumulaciones que podrán alcanzar los 20 litros/m² en el entorno del río Genil (Granada) y hasta 60 litros/m² en la Costa del Sol. En Baleares y el litoral gallego se esperan lluvias algo más débiles, de entre 10 y 20 litros/m², aunque persistentes desde las primeras horas del día.

También se prevén precipitaciones en gran parte del territorio peninsular, aunque de menor intensidad que en días previos. En el Cantábrico oriental, la fachada mediterránea y el nordeste peninsular las lluvias serán, en general, débiles, salvo en Pirineos y el este de Cataluña, donde no se descartan chubascos localmente fuertes al inicio de la jornada.

La Aemet advierte además de la formación de bancos de niebla matinales en zonas de montaña, que irán levantando conforme avance el día. En cotas altas, por encima de los 1.800-2.000 metros, no se descartan precipitaciones en forma de nieve, reflejo del avance del ambiente plenamente otoñal.

En cuanto a las temperaturas, descenderán en Melilla, el interior del sureste peninsular y algunas áreas del extremo norte, mientras que subirán en el sistema Central, el oeste de Andalucía y Alborán. Las máximas se moverán entre 15 y 20 grados en la mayor parte de la península, y las mínimas quedarán entre 8 y 12 grados, con valores incluso por debajo de los 5°C en zonas de Ávila y Burgos.

El viento soplará débil en Canarias, donde rolará a norte moderado, mientras que en Galicia y Cantábrico será de componente sur, tendiendo a este en el litoral cantábrico. En el resto del país predominarán los vientos del oeste y suroeste, más moderados en áreas abiertas y litorales.