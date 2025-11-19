La AEMET detecta lo que va a ocurrir con las nevadas y lanza un aviso especial por las afectaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso especial por la llegada de nevadas en cotas bajas esta semana a causa de la entrada de una masa de aire de origen ártico que dará lugar a "un episodio invernal, con un acusado descenso término".

A lo largo de este miércoles, dicho frente de aire frío penetrará en la Península y Baleares, estableciéndose en el Cantábrico un flujo húmedo de componente norte con gran recorrido marítimo. El mismo dará lugar a precipitaciones en forma de nieve a partir de los 900-1200 metros, lo que provocará espesores de 5 cm en puntos de la Cordillera Cantábrica, la cara norte de los Pirineos y zonas cercanas a la divisoria.

Este próximo jueves, con la mayor penetración de dicha masa ártica, se espera que la cota de nieve baje hasta los 600 metros en el tercio norte peninsular. Las nevadas podrían presenciarse no solo en las áreas montañosas, sino también, ya entrado el mediodía, en zonas del interior del País Vasco, Navarra y el norte y este de Castilla y León. De acuerdo a la AEMET, los espesores podrían alcanzar los 20 cm en 24 horas en la Cordillera Cantábrica, llegando incluso a los 40 cm en las zonas altas y más expuestas a este frente frío.

Ya a última hora del jueves y la mañana del viernes, se alcanzará el punto álgido en lo que respecta a las nieves, donde se estima que caigan copos en puntos situados a 300-400 metros en el Cantábrico oriental y el alto Ebro. El hecho de que la cota se sitúe en cifras tan bajas puede ocasionar acumulaciones de 3-5 cm de nieve, dejando afecciones en las vías principales de comunicación. Sumado a ello, y de forma menos significativa, "las nevadas también afectarán al sur del Sistema Ibérico y el Sistema Central", sostienen desde la AEMET.

Las temperaturas, en claro descenso

La entrada de este frente frío trae consigo un descenso considerado de las temperaturas. Este miércoles ya se han registrado heladas en zonas de montaña y adyacentes, así como en el interior del nordeste peninsular. Este próximo jueves y el viernes, se espera que la bajada sea más pronunciada, con temperaturas máximas de 10º en prácticamente toda la Península, a excepción del cuadrante suroeste y los litorales.

Por su parte, las heladas se irán extendiendo y se espera que sean fuertes en el Pirineo y moderadas en los entornos montañosos de la mitad norte y las Béticas. Las débiles se registrarán más en puntos del interior, más concretamente en la meseta Norte.

El sábado 22 se espera que los termómetros ya asciendan debido a la entrada de una masa de aire caliente atlántica, que también dejará una cota de nieve más elevada en comparación con las jornadas anteriores. De esta forma, se estima que las nevadas y las heladas queden restringidas a las zonas de montaña.

Protección Civil también avisa

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias también ha informado de este descenso considerable de las temperaturas con la entrada de dicha masa de aire aire ártico, que dejará nevadas y la llegada de nevadas copiaos en amplias zonas del norte del país.

Ante ello, Protección Civil recomienda informarse de la situación meteorológica, extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los organismos oficiales.