La AEMET pone en alerta al Mediterráneo por la DANA 'Alice', que traerá lluvias "fuertes y persistentes" a partir del miércoles

Una nueva DANA pone en alerta el Mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha nombrado este martes la primera DANA de la temporada, con el nombre de Alice, que provocará chubascos "muy fuertes y persistentes" en zonas del este peninsular y las Baleares durante los próximos días. El organismo informa que el temporal dejará tormentas localmente intensas y acumulaciones de "lluvias significativas en cortos periodos de tiempo", sobre todo a partir del jueves, cuando se podrán acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas en algunas zonas.

Desde la Agencia de Meteorología recomiendan "extremar las precauciones" y mantenerse informado de los avisos meteorológicos en vigor a través de su web oficial y su aplicación móvil, donde se actualizan los partes y alertas en tiempo real.

Alice es el nombre de la primera de las borrascas de impacto de esta temporada, que mantendrá próximamente en alerta a territorios como la Comunidad Valenciana y Baleares, en donde el jueves podrán acumularse hasta 100 litros en cuatro horas en algunas zonas. "Puede haber inundaciones en zonas bajas y crecidas repentinas de ramblas y barrancos. Evita cauces y zonas inundables", asegura la Agencia en una publicación en la red social X (antes Twitter).

Asimismo, Se podrán recoger hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en áreas como el litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia y asimismo en islas como Ibiza y Formentera, en Baleares, tal y como informa la Agencia Efe. También lloverá fuerte el jueves en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Región de Murcia, especialmente en el extremo oriental.

El nombramiento de las danas con gran impacto, algo que hasta ahora no se hacía y que Aemet anunció este lunes que comenzaría a hacer, ayudará a identificar el riesgo asociado a las mismas que no siempre es extremo sino que varía de unas a otras.

Alice es la primera DANA de gran impacto nombrada por el Grupo Suroeste Europeo, al que pertenece Aemet, durante la temporada 2025-2026 y que está formado por los Servicios Meteorológicos Nacionales de Portugal (IPMA), Francia (Météo-France), Bélgica (RMI), Luxemburgo (MeteoLux), Andorra (Servei Meteorològic Nacional) y España.