Las lluvias acumuladas en lo que llevamos de 2026 triplican el valor normal en el centro y sur peninsular

Las lluvias acumuladas en lo que llevamos de 2026, desde el 1 de enero hasta el 7 de febrero, superan el triple del valor normal en la mayor parte del centro y sur peninsular, según ha informado este domingo a través de X la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Sin embargo, las lluvias han sido más escasas de lo habitual en este mismo periodo en algunas zonas del Cantábrico, teniendo en cuenta el promedio de 1991 a 2020.

Esto se puede apreciar de un solo golpe de vista en el mapa que han compartido, en el que se aprecia la intensidad de las lluvias en Andalucía y Extremadura, principalmente, así como en algunas zonas de Cataluña. En cambio, en el Cantábrico y en el Levante, contrasta la menor precipitación durante esas semanas.

El turno de la borrasca Marta

Desde este sábado España está bajo los efectos de la borrasca Marta, la decimotercera de gran impacto que afecta al suroeste europeo desde que el 1 de septiembre comenzó oficialmente la temporada de borrascas o danas de gran impacto, y la séptima desde el pasado mes de enero, según recuerda EFE.

Esta nueva borrasca sigue afectando especialmente a Andalucía, aunque este domingo las lluvias han dado una tregua que ha permitido el regreso a casa de algunas de las más de 11.000 personas evacuadas en los últimos días de sus viviendas.

Andalucía sigue en situación de riesgo

Andalucía se mantiene en situación operativa 2, con 17 escenarios y cinco puestos de mando activados, pero empieza poco a poco a recuperar la normalidad, con clases presenciales en casi toda la comunidad y muchos de los 11.000 desalojados volviendo a sus casas con previsión de menos lluvias en las próximas horas.

Así lo ha indicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, al término de la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, tras el que se ha señalado que desde el 27 de enero se han atendido 10.808 incidencias, 149 de ellas este domingo, cuando se ha producido una tregua.

"El sol de hoy no nos puede llevar en ningún caso ni a la relajación ni a pensar que todo se ha acabado. Seguimos en situación de riesgo", según el consejero, que ha admitido que las previsiones de la Aemet auguran para las próximas horas menos lluvias de las anunciadas hace unos días por el paso de la borrasca Marta.

Por eso, este lunes Andalucía mantiene la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos, salvo en determinados municipios y centros de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal.

En total son 96 centros afectados, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro, ha informado la Consejería de Educación.

Según Sanz, no se podrán abrir los centros de Benaocaz, Grazalema, Benamahora, Torre Alháquime y Ubrique, todos en Cádiz, y otros 67 con incidencias de algún tipo en toda Andalucía, además de que 68 rutas escolares no tendrán servicios.

No se han producido nuevos desalojos en las últimas horas y muchos vecinos están volviendo a sus casas en Córdoba, Dúdar (Granada), Ubrique, Arcos y El Puerto de Santa María (Cádiz), según Sanz, quien ha insistido en que pese a la mejoría "el factor riesgo no ha disminuido".

Para mañana se esperan lluvias que han activado el aviso amarillo en la Sierra de Grazalema, Ronda y el Estrecho, por lo que "es necesario" mantener una situación de vigilancia mientras se va recuperando la normalidad en centros educativos, centros de día, de mayores, discapacidad y de atención temprana.

El comité volverá a evaluar mañana la situación, que se extenderá hasta el jueves, "pero parece que la lluvia tendrá una incidencia menor", ha subrayado Sanz.