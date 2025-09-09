La AEMET pone a siete comunidades en alerta por tormentas y chubascos intensos

Este martes, el paso de una vaguada atlántica y la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo dejará inestabilidad, con chubascos y tormentas fuertes en el tercio oriental peninsular, localmente torrenciales en Tarragona, Comunidad Valenciana y Baleares.

Además, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), un frente atlántico también provocará precipitaciones en Galicia y el Cantábrico, más intensas en el oeste de Galicia y litorales del Cantábrico oriental.

La AEMET ha lanzado, por ello, alertas en siete comunidades autónomas españolas. Lo peor se espera en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, donde el aviso es naranja, además de las comarcas tarraconenses del Baix Ebre y Montsià, aunque en este caso la alerta es amarilla ya. Las lluvias han obligado a lanzar este mismo aviso en toda Cataluña, el este de Aragón y el este de Castilla-La Mancha. La costa andaluza, de Málaga a Granada, debe estar pendiente por fuertes vientos.

Región a región

La alerta naranja por lluvias y tormentas en la provincia de Castellón, el interior sur de Valencia y Alicante se va a mantener todo el día, por lo que el conseller de Emergencias e Interior en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, pidió ayer a la población "máxima prudencia" en las carreteras y evitar zonas inundables. Tras una reunión ante el episodio de lluvias en el Centro de Coordinación de Emergencias con los organismos implicados, informó de que se ha declarado la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la comunidad. "Pensábamos que los problemas iban a estar en el norte de Castellón, pero (el temporal) se han desplazado a Cataluña y ahora estaban entrando lluvias en el norte de Castellón", expuso.

Ayer ya se registraron, hasta las siete de la tarde, hasta 76 incidentes, que han ocasionado 113 llamadas telefónicas al servicio de Emergencias. Los consorcios de bomberos han explicado que han realizado 44 servicios en la provincia de Alicante y una veintena en Valencia, mientras que en Castellón, hasta el momento, no se ha efectuado ningún servicio, y no ha habido daños personales importantes. El conseller ha dicho, a su vez, que el único incidente reseñable ha sido una persona herida leve, con rasguños, en el municipio alicantino de Cox, tras el desprendimiento de un tejado.

La lluvias, tormentas y los vientos fuertes se han localizado sobre todo en las comarcas de La Vega Baja, La Vall d'Albaida, Ribera Alta y La Safor. Los principales incidentes han sido por caídas de árboles, que han afectado a algunas carreteras, en la zona de Orihuela (Alicante). En el municipio de Alzira (Valencia), un árbol ha caído sobre un autobús escolar, sin que se hayan registrado heridos entre los ocupantes.

La Conselleria de Educación ha informado a EFE de que más de una decena de municipios en la provincia de Alicante han comunicado la suspensión de clases hasta el momento: Campello, Cox, Elche, Alicante, Redován, Sant Vicent del Raspeig, Callosa del Segura, Sant Joan, Albatera, Rafal, Santa Pola, Almoradí, Granja de Rocamora, Crevillent y Benejúzar y la Universidad Miguel Hernández de Elche.

El conseller ha pedido la máxima prudencia ante la situación por posibles lluvias y tormentas en las próximas horas, que van a ser "muy intensas pero cortas". Ha recordado que la semana pasada se remitió una guía de recomendaciones a las autoridades municipales sobre la toma de decisiones "con criterios claros, concisos y prácticos para que tomen las decisiones en cada momento".

En materia de educación, ha señalado que si un centro se encuentra en una zona inundable la recomendación es el cierre y, si no, limitar las actuaciones al interior del edificio. Valderrama ha manifestado asimismo que se va a estar pendiente de las zonas donde se han producido las lluvias, que ahora están entrando en la zona norte de Castellón y se estará más vigilante en las comarcas de La Safor, La Marina y Vega Baja.

El presidente regional, Carlos Mazón, se ha desplazado a la zona para controlar la información que iba llegando, tratando de amortiguar las críticas a su gestión de la dana, hace casi un año.

En el caso de Cataluña, Protección Civil de la Generalitat mantiene la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (INUNCAT) por las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) que indican que las lluvias pueden mantenerse todavía intensas hasta el martes al mediodía. Las previsiones apuntan que en las próximas horas pueden registrarse fuertes precipitaciones, localmente con intensidad torrencial, en las comarcas tarraconenses del Montsià y Baix Ebre.

Durante la tarde de ayer ya hubo fuertes lluvias en estas comarcas y fenómenos de tiempo violento, aunque no se han registrado incidencias destacadas. En Mas de Marberans (Tarragona) se han registrado 47,8 l/m2 en 30 minutos. Ayer al mediodía se ha enviado un mensaje Es-alert a los móviles de las comarcas del Baix Ebre y Montsià pidiendo extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.

Durante la madrugada ha seguido lloviendo en el litoral, Cataluña Central, Pirineo y Prepirineo, y será a partir de esta mañana cuando las precipitaciones que habría frente a la costa pueden tocar tierra y afectar, de forma local e intensa, el litoral de Tarragona y Barcelona. En estas zonas se podría acumular más de 40 l/m2 en 30 minutos. Aparte de la intensidad, se mantiene el aviso por acumulación de lluvia que puede superar los 100 l/m2 en 24 horas en el Baix Ebre y Montsià. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha informado de que continúa la vigilancia en los cauces menores, arroyos y barrancos de la parte final del Ebro.

Por su parte, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha explicado que han iniciado el desembalse preventivo del pantano de Foix. También la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX) ha informado de que el embalse de Ulldecona está laminando la crecida del río Sénia.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 19 horas de hoy un total de 46 llamadas por las precipitaciones, la mayoría en el Alt Penedès (8) y Baix Llobregat (7). Los Bomberos de la Generalitat han realizado varias rutas preventivas a lo largo del territorio donde se preveía mayor cantidad de lluvia. El Servicio Catalán de Tráfico ha comunicado que, debido a la lluvia, se ha cortado la TV-3314 durante 3 kilómetros entre Galera y Ulldecona, en Tarragona, en ambos sentidos de la marcha.

La AEMET también ha elevado a naranja sus avisos por lluvias y tormentas en el Altiplano y la Vega del Segura, en Murcia. En concreto, en estas comarcas se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en un hora, con una probabilidad entre el 40% y el 70%.

Por su parte, la alerta decretada en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas continúa en nivel amarillo, ya que se prevén lluvias acumuladas en una hora de hasta 25 litros por metro cuadrado.

Las lluvias y tormentas se extenderán al martes en la Región de Murcia entre las 12.00 y las 22.00 horas, especialmente en el Altiplano y la Vega del Segura, que permanecen en alerta naranja, aunque también afectarán al Noroeste y el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Calma en el resto del país

En el resto de la península predominarán los cielos con intervalos nubosos, aunque con posibles lluvias en zonas aledañas a las mencionadas, y en Canarias se esperan cielos nublados con precipitaciones en el norte de las islas montañosas y despejados en el sur.

Asimismo, habrá bancos de niebla matinales en interiores del norte y este peninsulares, así como brumas en Galicia y Cantábrico y calima en el sureste peninsular, Alborán y archipiélagos, con tendencia a retirarse.

Las temperaturas máximas irán en aumento en el Cantábrico y alto Ebro, con descensos en el resto del país, mientras que las mínimas disminuirán de manera generalizada y llegarán las primeras heladas a cumbres del noroeste peninsular.

Los vientos soplarán en general de norte y oeste, flojos a moderados, con intervalos fuertes en el norte de Galicia y Cantábrico, aunque serán de oeste y suroeste en la mitad sur del Mediterráneo y de norte en su mitad norte. En Canarias soplarán alisios moderados, con intervalos de mayor intensidad en zonas expuestas.

- GALICIA: cielo que tenderá a cubrirse, con brumas y bancos de niebla en el interior, así como lluvias y chubascos extendiéndose de oeste a este desde la tarde. Las temperaturas mínimas no cambiarán en la mitad occidental, pero descenderán en la oriental y las máximas, sin variaciones en el tercio norte, registrarán bajadas en el resto.

El viento soplará flojo variable en el interior y entre flojo y moderado variable en el litoral.

- ASTURIAS: cielo cubierto con brumas y nieblas matinales y nocturnas en la cordillera y lluvias con chubascos durante la tarde, más probables e intensos en el litoral. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas, en ascenso.

En el interior, el viento será flojo variable y en la costa, flojo variable con intervalos moderados del suroeste en la mitad occidental.

- CANTABRIA: cielo nuboso acompañado por brumas y nieblas de madrugada en el interior y por lluvias y chubascos, más probables por la tarde. Las temperaturas mínimas disminuirán y las máximas aumentarán. El viento será flojo variable.

- PAÍS VASCO: cielo cubierto con brumas en el interior y niebla en zonas altas de madrugada y por la noche, así como con chubascos, localmente fuertes en el litoral, aunque al final del día se abrirán claros.

Las temperaturas mínimas presentarán descensos y las máximas, sin cambios en el tercio norte, ascensos en el resto. El viento se espera flojo variable con intervalos de norte por la tarde en el interior.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos, con probables bancos de niebla en zonas de montaña que, por la tarde y noche, podrán ir con precipitaciones en el norte. Las temperaturas mínimas disminuirán, mientras que las máximas registrarán aumentos en el norte y descensos en el sur, sin descartar heladas débiles en áreas montañosas.

El viento será entre del oeste y del norte, flojo con intervalos moderados.

- NAVARRA: cielo cubierto, quedando restringido desde el final de la madrugada a zonas de montaña, donde se esperan chubascos, además de brumas y nieblas en Pirineos y sierras occidentales. Las temperaturas mínimas descenderán y las máximas no variarán o aumentarán. El viento será flojo a moderado de noroeste.

- LA RIOJA: intervalos nubosos, sin descartar lloviznas en la sierra y nieblas matinales en zonas de montaña, pero tendiendo por la tarde a poco nuboso. Las temperaturas mínimas presentarán descensos y las máximas, subidas. El viento se espera del noroeste, flojo con intervalos moderados.

- ARAGÓN: cielo nuboso con probables chubascos y tormentas, localmente fuertes en el Pirineo y sistema Ibérico durante la madrugada y la tarde, más probables en el extremo oriental. Las temperaturas irán en descenso generalizado. El viento será variable flojo con intervalos moderados, aunque moderado del noroeste en la depresión del Ebro.

- CATALUÑA: cielo muy nuboso acompañado de chubascos y tormentas localmente fuertes, que irán restringiéndose al litoral por la mañana y podrán reaparecer en el Pirineo por la tarde. Las temperaturas irán a la baja.

El viento soplará moderado, del norte en Ampurdán, del noroeste en el sur de Tarragona, del noreste en otras zonas del litoral y flojo variable en el resto.

- EXTREMADURA: cielo despejado. Las temperaturas mínimas disminuirán y las máximas se mantendrán sin cambios o descenderán. Los vientos serán del oeste y noroeste, flojos aumentando a moderados.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes que en la sierra irán con nieblas dispersas al principio del día. Las temperaturas presentarán descensos y los vientos serán flojos con predominio de la componente norte.

- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos nubosos con, al inicio del día, nubes bajas en los sistemas Central e Ibérico y Albacete, acompañadas de nieblas en zonas altas, además de chubascos y tormentas en Cuenca y Albacete. Las temperaturas irán en descenso generalizado. Los vientos se esperan flojos, predominantemente de oeste.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo muy nuboso con chubascos y tormentas localmente fuertes, con probables rachas de viento muy fuertes y granizo grande, especialmente en la mitad sur. Las temperaturas disminuirán. El viento se espera flojo a moderado variable en el interior y moderado del noreste en la costa.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos nubosos con chubascos y tormentas ocasionales, más intensas en el interior por la tarde. Las temperaturas presentarán bajadas y los vientos serán flojos variables, en régimen de brisas.

- BALEARES: cielo cubierto con chubascos y tormentas fuertes, localmente torrenciales y sin descartar granizo. Las temperaturas sufrirán pocos cambios de madrugada, pero descenderán durante el día. El viento soplará variable flojo a moderado, con posibles rachas muy fuertes asociadas a la tormenta.

- ANDALUCÍA: cielos con intervalos nubosos, sin descartar chubascos en la mitad oriental, más probables e intensos en el interior de Almería. Las temperaturas experimentarán descensos generalizados y los vientos serán flojos a moderados de oeste, con poniente moderado en los litorales.

- CANARIAS: en el norte de las islas montañosas, cielos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones en la primera mitad del día y en el resto, poco nuboso, aunque con calima ligera en retirada progresiva. Habrá descensos en las temperaturas.

El viento soplará alisio moderado a fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.