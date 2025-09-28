Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Generalitat Valenciana envía con antelación un mensaje Es Alert a los móviles ante la alerta roja por lluvias
Sociedad

Sociedad

La Generalitat Valenciana envía con antelación un mensaje Es Alert a los móviles ante la alerta roja por lluvias

Emergencias solicita máxima precaución ante estos avisos, cuyo inicio está previsto a partir de las 20.00 horas de este domingo en el litoral norte de Castellón y las 4.00 horas de este lunes en el litoral de Valencia.

Ana Roca
Ana Roca
Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles ante la alerta roja por lluvias.Europa Press

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado poco antes de las 15:30 de este domingo y con antelación un mensaje Es-Alert a los móviles del litoral norte de Castellón y el litoral de Valenciante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

Emergencias solicita máxima precaución ante estos avisos, cuyo inicio está previsto a partir de las 20.00 horas de este domingo en el litoral norte de Castellón y las 4.00 horas de este lunes en el litoral de Valencia.

Recuerda, además, que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias, por lo que se recomienda también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Estos avisos se han emitido ante la activación del aviso rojo en el litoral norte de Castellón, donde según las previsiones de la AEMET se esperan acumulados de 180 litros/m2 en entre tres y cuatro horas. Mientras, en el litoral de Valencia se prevén acumulados de 180 litros/m2 en 12 horas.

Ante esta previsión, el mensaje apela a evitar desplazamientos, a no cruzar zonas inundables y a respetar los cortes de tráfico, y aconseja no realizar actividades en cauces y sus proximidades. En el caso de encontrarse en una zona inundable, recomienda buscar una zona alta o subir a un piso superior, y en todo caso señala la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades.

El texto del Es Alert recuerda llamar al 112 en caso de cualquier emergencia y comparte un enlace donde consultar con más detalle todas las recomendaciones para estos casos.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Ana Roca
Ana Roca
MOSTRAR BIOGRAFíA

Ana Roca es redactora en 'El HuffPost'. Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III, ha trabajado en la Agencia EFE y en el diario El País, donde se formó en la Escuela del periódico. Puedes contactar con ella en ana.roca@huffpost.es.