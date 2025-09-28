La Generalitat Valenciana envía con antelación un mensaje Es Alert a los móviles ante la alerta roja por lluvias

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado poco antes de las 15:30 de este domingo y con antelación un mensaje Es-Alert a los móviles del litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia ante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Emergencias solicita máxima precaución ante estos avisos, cuyo inicio está previsto a partir de las 20.00 horas de este domingo en el litoral norte de Castellón y las 4.00 horas de este lunes en el litoral de Valencia.

Recuerda, además, que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias, por lo que se recomienda también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Estos avisos se han emitido ante la activación del aviso rojo en el litoral norte de Castellón, donde según las previsiones de la AEMET se esperan acumulados de 180 litros/m2 en entre tres y cuatro horas. Mientras, en el litoral de Valencia se prevén acumulados de 180 litros/m2 en 12 horas.

Ante esta previsión, el mensaje apela a evitar desplazamientos, a no cruzar zonas inundables y a respetar los cortes de tráfico, y aconseja no realizar actividades en cauces y sus proximidades. En el caso de encontrarse en una zona inundable, recomienda buscar una zona alta o subir a un piso superior, y en todo caso señala la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades.

El texto del Es Alert recuerda llamar al 112 en caso de cualquier emergencia y comparte un enlace donde consultar con más detalle todas las recomendaciones para estos casos.

Estos son los centros de Valencia que suspenden las clases este lunes por la borrasca ex-Gabrielle El consistorio ha instado a los ciudadanos a estar atentos a las alertas emitidas por los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Valencia.