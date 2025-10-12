Las lluvias de Alice causan incidencias en Baleares y en la Comunidad Valenciana: clases canceladas y alertas móviles en algunos municipios

Un hombre lleva un carrito de bebé mientras se protege de la lluvia con un paraguas, a 11 de noviembre de 2022, en València

Las lluvias y tormentas que está dejando la dana Alice continúan afectando este domingo a Baleares, Cataluña y a la Comunidad Valenciana, donde en algunas zonas se han registrado acumulados cercanos a los 300 por l/m2, y que ha provocado retrasos en los aeropuertos de Mallorca e Ibiza, islas a las que se ha trasladado la Unidad Militar de Emergencias (UME).

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la influencia de Alice irá perdiendo su impacto a lo largo de esta jornada del 12 de octubre. No obstante, continúan activados los avisos naranja o amarillo por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, junto a Andalucía por fenómenos costeros.

La Aemet alerta en su cuenta X de importantes lluvias en el litoral de Castellón, litoral y prelitorial de Tarragona, Ibiza, Sierra de Tramontana y sur de Mallorca, por lo que recomienda mantenerse informado en todo momento por cauces oficiales ante la variabilidad de la evolución de las tormentas.

Crecida de barrancos y cortes de luz en la Comunidad Valenciana

Según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), las lluvias de la dana Alice han dejado en la Comunidad Valenciana acumulados cercanos a los 300 l/m2 en localidades como Carcaixent, Sollana o Gandia, y la cifra más alta en las Islas Columbretes donde se han alcanzado los 325,2 litros.

En Cullera y zonas adyacentes se recuperan de una tormenta asilada con chubascos muy fuertes de hasta 71 litros por metro cuadrado en la ciudad y 57 en la Ribera Baja, que se ha registrado cuando se había pasado de alerta naranja a amarilla, ha asegurado el alcalde, Jordi Mayor.

Mayor ha añadido que "ya son muchos días lloviendo y los campos, acequias y escorrentias estaba a un nivel de saturación muy elevado". Con las lluvias caídas esta mañana, ha provocado inundaciones algunos caminos. Ante esta situación se han suspendido la procesión de los festivales MarEney de Sant Llorenç y el posterior castillo de fuegos artificiales.

Las precipitaciones han provocado además el crecimiento de los barrancos del Poyo, en el término municipal de Torrent, y del Gallego, en Chiva, según ha comunicado el Consorcio de Bomberos de Valencia al Centro de Emergencias de la Generalitat, una situación que se ha normalizado a lo largo de la madrugada.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha alertado de posibles repercusiones de las crecidas de agua y ha pedido mantener la vigilancia y seguimiento.

Calles, bajos y garajes del municipio de Carcaixent han quedado inundados por lluvias con acumulaciones de 110 litros por metro cuadrado en una hora y donde se han registrado hasta 201 litros por metro cuadrado desde el sábado, según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

En el municipio de Aldaia, ubicado en la zona cero de la dana del 29 de octubre de 2024, el alcalde, Guillermo Luján, ha informado a EFE de que algunas calles colindantes al barranco de La Saleta están inundadas, por lo que se ha pedido a los vecinos mayores o con movilidad reducida que vivan en plantas bajas que permanezcan en las zonas más elevadas de sus viviendas.

En Castellón se ha restablecido la circulación ferroviaria de dos trenes a su paso por Benicarló tras recuperar la tensión que había perdido por la caída de un rayo sobre una caseta de señales.

Tanto Adif como Renfe han informado de la reanudación de la circulación ferroviaria del tren de Larga Distancia 1092 Alicante-Barcelona Sants y del tren de Media Distancia 33720 Valencia Nord-Tortosa.

Ante la evolución de la situación meteorológica en la región, la Universitat de València (UV) ha suspendido para este lunes la actividad docente presencial en todos los campus e instalaciones de la entidad al seguir en el nivel de emergencia 2.

Desplazamiento de la UME al archipiélago balear

En Baleares, el Govern mantiene activados el Plan Meteobal en situación de Índice de Gravedad 1 (IG1) y el Plan Inunbal en Situación Operativa 2 (SO2) en Ibiza y Formentera.

Hasta el archipiélago se han desplazado 150 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 68 vehículos hacia Ibiza, mientras la Guardia Civil movilizó el sábado hacia la isla unidades del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y apoyo aéreo, ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La intensidad de las precipitaciones en la mañana de este domingo ha obligado a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, al director de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y al equipo técnico que les acompañaba a conectarse al Comité Técnico Asesor que analiza la evolución de la dana Alice desde un avión.

Más tarde, desde el Puesto de Mando Avanzado del Recinto de Sa Coma, en Ibiza, Prohens ha señalado que “el problema de Ibiza es que llueve sobre mojado” al verse afectada otra vez la isla por lluvias torrenciales, tras el temporal que el pasado 30 de septiembre ya causó inundaciones.

La presidenta ha remarcado también que en Formentera se ha “restablecido la conexión eléctrica”, uno de los puntos de "preocupación". La Universidad de las Islas Baleares, por su parte, ha informado de que la isla de Ibiza ha alcanzado una situación de "saturación hidrológica".

El centro de coordinación de emergencias del 112 ha registrado 170 incidentes en todas las Baleares desde el inicio del paso de Alice por las islas el jueves pasado: 103 en Ibiza hasta las 10 horas de este domingo, 40 en Mallorca, 25 en Formentera y 2 en Menorca.

A pesar de la situación y las recomendaciones, las discotecas de Ibiza han celebrado este fin de semana sus fiestas de cierre de temporada, las ’closings parties’.

Más de 50 litros caídos en el delta del Ebro

El avance de la dana hacia el norte, ha dejado 50 litros por metro cuadrado en el delta del Ebro, aunque en algunas zonas se han superado, y, muy puntualmente en Tarragona capital, sin causar incidencias graves. No obstante, Protección Civil de la Generalitat mantiene activado el plan InunCat ante eventuales inundaciones.

Agua potable contaminada en la Región de Murcia

El presidente de Murcia, Ferrando López Miras, ha mostrado este domingo su preocupación por el agua dulce de escorrentía con barro y otros elementos que entra al Mar Menor como consecuencia de los caudales que corren por las ramblas de la cuenca vertiente como consecuencia de las intensas lluvias.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha informado este domingo de que la infiltración de agua de escorrentía ha contaminado la potable en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar, las pedanías murcianas de Baños y Mendigo, Lobosillo y Avileses y en Torre Pacheco en El Jimenado, Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco, San Cayetano, Santa Rosalía, Las Cantandas, Las Barrientas, La Almazara y Agrodolores.

Según la mancomunidad, hay "importantes infiltraciones" en uno de sus canales de abastecimiento lo que provoca que el recurso que se suministra no cumpla con los estándares de calidad técnicosanitarios para su consumo directo o en cocina

Varios municipios de la provincia de Valencia cancelan clases este lunes ante la alerta por lluvias



Algunos ayuntamientos de la provincia de Valencia, entre ellos el de Alfafar y Massanassa, han anunciado ya la suspensión de las clases para este lunes ante la alerta por lluvias de la dana Alice. El consistorio de Alfafar ha informado de que, suspende para este lunes las clases lectivas y no lectivas; cierra los parques, jardines y edificios municipales, y cancela las actividades al aire libre en todo el municipio.

Por su parte, Massanassa ha decidido cancelar la actividad lectiva en todos los centros educativos, así como las actividades municipales y formativas de la Escuela de Adultos. También ha decretado el cierre del cementerio municipal.

El Ayuntamiento de Albal también ha cancelado las clases y las actividades extraescolares municipales. De igual modo, suspende el mercado ambulante y todas las actividades programadas al exterior en instalaciones deportivas municipales, así como en los centros de mayores y en todos los centros municipales.

El municipio ha decidido cerrar los pasos inundables que pasan por barrancos ante las posibles crecidas, los accesos a los barrancos de todo el término municipal, el cementerio municipal, la biblioteca municipal, el Casal Jove y Radio Sol, la Casa de la Cultura, el polideportivo la Balaguera, y el acceso a parques y jardines. Además, se prohíbe el acceso al rellano de Santa Ana y al Bosque Mediterráneo.

Catarroja es otro de los municipios que ha decidido suspender la actividad lectiva y al aire libre para este lunes. Igualmente, cierra el Mundial 82, las pistas al aire libre del polideportivo Municipal, el cementerio y los parques. Asimismo, Alcàsser y Picassent también han cancelado sus clases para este lunes, entre otras medidas tomadas por las fuertes lluvias.