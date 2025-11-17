Mario Picazo alerta de lo que llega a la península por el norte este martes: "Abre la puerta al aire frío"

Después de la borrasca Claudia, el meteorólogo y presentador de televisión, Mario Picazo, ha advertido que esta semana va a estar marcada por la llegada de un aire frío del Cantábrico en la península que va a provocar un descenso notable de las temperaturas, además de lluvia y nieve en algunos puntos.

El norte y noroeste del país se verán afectados por la llegada de un aire frío que, además de lluvias, viene acompañado de unos frentes que provocarán un descenso térmico pronunciado. Por su parte, dichos frentes dejarán borrascas, que serán especialmente notables en Galicia, País Vasco, Asturias y Cantabria.

Más moderadas, desde Extremadura hasta el oeste de Andalucía y Castilla La-Mancha, además de Cataluña y Baleares, van a registrar precipitaciones. La llegada de las primeras nieves podría ser una realidad en el extremo norte de la península, concretamente en los puntos situados entre los 1.000 y los 1.300 metros. El jueves y el viernes, la cota desciende entre los 100 y los 500 metros en zonas del norte.

La cota irá subiendo el sábado. Asimismo, en el centro y el sur, este día, los puntos situados a más de 500 metros se prevé que también haya precipitaciones en forma de nieve, de acuerdo al reconocido meteorólogo.

Termómetros en descenso

El frío se dejará sentir especialmente en el norte con la llegada de ese frente frío. Concretamente, en zonas del nordeste situadas en montañas, las máximas no alcanzarán los 0º. Por su parte, en otras capitales de dichas zonas, se espera que no superen los 9º de máxima.

Para el fin de semana, se estima que ese aire frío se vaya retirando, de oeste a este, con temperaturas más suaves pero igualmente invernales. Y es que, de acuerdo a Picazo, los termómetros de esta semana serán más propios de invierno que de otoño.