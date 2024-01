Sí, viene un temporal y no, no viene Filomena: los detalles del fenómeno que vivirá España esta semana

Europa Press via Getty Images

Estamos en enero, hace frío y más que va a hacer. Cada vez que el mercurio apunta a la baja resurge su nombre: Filomena. Pero no, el temporal de temperaturas bajo cero, agua y nieve que afronta (y sobre todo va a afrontar España) a lo largo de esta semana no será una nueva entrega del episodio que sumió en el caos a medio país.

Lo que sí será es una mezcla de factores meteorológicos que promete registros bajo cero, nevadas, heladas y previsibles problemas de circulación en varios puntos... aunque con unas expectativas rebajadas con respecto a los cálculos de hace unos días. Por ello, destacados meteorólogos intentan aclarar en El HuffPost las dudas al respecto de lo que sí y lo que no traerá aparejado un temporal que "no va a ser Filomena 2.0".

De dónde viene este temporal

Partiendo de que Cayetano Torres, portavoz de AEMET, lo valora como una situación "típica de invierno y nada anómala", explica que se trata de una 'mezcla' de factores meteorológicos. Así, detalla "un anticiclón al noroeste de Azores", "una baja sobre Italia", "altas presiones al oeste de Madeira", "otra baja que entra por el suroeste" y, finalmente, "una DANA entrando por el norte".

Torres huye de tecnicismos esta vez para traducirlo a un lenguaje más familiar, ante el revuelo social generado. Por ello esta voz autorizada de AEMET lo define como "un 'choque de trenes', como pudo ser Filomena, pero no tan fuerte. Si lo de Filomena fue una situación extrema y anómala, aquí podemos hablar de otro choque, pero a mucha menor velocidad".

Para Mar Gómez, responsable de Eltiempo.es y doctora en Físicas, la interacción de la DANA, la borrasca y las masas de aire, especialmente notable en el Mediterráneo, conforman una 'receta' de "tres ingredientes principales" que generará el temporal.

No, no es raro

"De hecho es un episodio interesante y hasta necesario", añade la propia meteoróloga de eltiempo.es complementando el enunciado. "Lo que no era normal es tener temperaturas en invierno como las de hasta hace unos días... Todavía no hemos tenido un episodio de invierno en toda regla". "Todos los inviernos salen las quitanieves, así que no podemos hablar de un fenómeno único ni especial", apunta a su vez su colega de la agencia estatal.

De la misma opinión es Francisco Martín, meteorólogo de Meteored, que inicia su análisis partiendo de un punto "obvio" pero necesario de recordar. "Enero es el mes más frío desde el punto de vista climatológico, más que febrero y diciembre, por este orden. En este contexto, cualquier borrasca es proclive a definirse como un 'episodio invernal', que es como lo ha definido y muy bien AEMET; esto es, temperaturas más bajas de lo normal y nieve". Pero ya, matiza.

Porque "ni va a ser una Filomena 2.0 ni siquiera es una ola de frío". Por ello, "no hay que atemorizarse". Su exposición va a más en vehemencia cuando detalla que "el problema es que esto choca cuando tenemos noticias de que 2023 ha sido el año más cálido. Y lo cierto es que una cosa no quita la otra. Vamos a seguir teniendo inviernos fríos, nevadas... aunque sean cada vez menos".

Unas mínimas bajo cero

Dándole a F5 hasta el último instante, el portavoz de AEMET detalla que "lo fuerte" llegará el jueves. Hasta entonces tendremos "frío llevable". Pero para ese día habrá un cambio notable que empujará el mercurio hacia abajo y que irá a más en la primera mitad del viernes.

Así, Torres detalla que Madrid llevará a moverse en -1ºC, Barcelona en "unos 3 grados... y eso supone que la cota de nieve esté en 300-400 metros". Aparte, pronostica mínimas de "-3, -4, -5 o -6" en ciudades como Soria, León, Ávila, Salamanca, Medina del Campo... Esto, en medidores oficiales, por lo que la sensación puntual puede ser incluso más fría., aclara, refiriéndose a "un frío fuerte, pero nada excepcional en territorios de por sí muy fríos".

Las mínimas se desplomarán en los sistemas montañosos del Sistema Central y Pirineos, especialmente en esta última cordillera, donde podrían darse "hasta 10, 12 o 15 bajo cero" en las localidades a mayor altitud. Temperaturas gélidas, a las que Mar Gómez añade otro factor complejo para el día a día, "las heladas, especialmente fuertes en el interior de la mitad norte", hasta la primera mitad del viernes. A última hora de ese día el tiempo empezará a estabilizarse hacia, otra vez, un frío "llevadero".

Donde se espera lo peor

Retoma la palabra el miembro de Meteored para bromear con que las "rebajas de enero" también han llegado a la climatología, en concreto a este futuro temporal. Porque de lo que se decía que iba a ser a lo que muestra hoy hay diferencias notables. "Hace cinco-seis días se hablaba de previsiones escandalosas. De ahí vino lo de Filomena 2.0, pero cada día se ha venido revisando a la baja".

Con todo, habrá nevadas fuertes y puntos afectados. A nivel de grandes poblaciones, Martín remarca que puede nevar en Zaragoza, Logroño, Teruel, Huesca, Lérida, León, Burgos, Soria, Teruel... pero serán acumulados de entre 2 y 5 centímetros".

"El problema vendrá en carreteras y vías férreas; va a haber cortes de circulación fuertes", prosigue, preocupado por las fuertes nevadas "de hasta 20-30 centímetros" que se sentirán en puntos montañosos y que afectarán a las infraestructuras aledañas. E igualmente se muestra preocupado por las noches y las personas sin hogar que "deberían ser resguardadas en albergues".

Cayetano Torres ahonda en los esperados problemas de comunicación y se centra en Cataluña, donde cree que estarán los principales incidentes. Apunta a "Lérida, que puede quedar incomunicada prácticamente por las fortísimas nevadas". También Aragón, ya que "el nordeste se va a llevar lo peor... pero nada que ver con lo que fue Filomena".

Y pasado lo peor...

Otra de las muchas y grandes diferencias con Filomena es lo que vino tras el episodio llamativo. Sí, como recuerda Francisco Martín, tras 'aquello' siguió un temporal aún peor de frío extremo, ahora "una borrasca atlántica generará una subida de temperatura". Siempre respetando la pérdida de previsibilidad con tantos días de margen, apunta a una "anomalía positiva de 2 a 6 grados" a partir de la noche del viernes.

Esto es, de 2 a 6 grados por encima de una temperatura normal a mediados de enero. "O sea, que nadie piense que podrá ir en camiseta... que estamos en invierno", bromea Martín.

Además de confirmar este horizonte, Mar Gómez mira ligeramente más allá. Adelanta 'posibilidades' de que la próxima semana traiga "algo de lluvia". Pero, reitera, "nada excepcional". Porque, por si nos habíamos olvidado, estamos en invierno y en invierno sigue haciendo frío.