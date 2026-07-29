Las impactantes imágenes aéreas que muestran los daños provocados por el incendio en La Vilavella (Castellón)
Un dron sobrevuela La Vilavella (Castellón) y muestra la enorme huella que ha dejado el incendio a su paso. Las imágenes aéreas permiten apreciar la magnitud de la devastación, con amplias extensiones de monte completamente calcinadas y un paisaje reducido a cenizas tras el avance de las llamas. El municipio, que tuvo que ser evacuado durante la emergencia, comienza ahora a recuperar la normalidad mientras el alcance de los daños se hace visible desde el aire.