Trump escucha el ruego de Zelenski y pactan licencias para la producción conjunta de misiles Patriot

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, posa junto a su homólogo de EEUU, Donald Trump, el 28 de julio de 2026, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado esta noche que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha aceptado otorgar a Kiev licencias para la producción en su territorio de misiles interceptores del sistema de defensa aérea Patriot. Un sueño defensivo largamente anhelado por el país, desde que Rusia lanzó su "operación militar especial" el 24 de febrero de 2022.

El acuerdo se ha alcanzado durante una reunión de poco más de una hora celebrada en el Despacho Oval de la Casa Blanca este martes, en lo que representa un nuevo avance en el acercamiento entre ambos líderes tras meses de intensas gestiones diplomáticas.

En una entrevista posterior emitida por la cadena Fox News, Zelenski confirmó que Trump aceptó la solicitud de licencias, una propuesta que ambos mandatarios comenzaron a abordar a principios de este mes durante la cumbre de la OTAN en Ankara, la capital de Turquía.

"Hoy tuvimos una muy buena reunión con el presidente Trump. Él aceptó que nos dará las licencias", declaró Zelenski. El mandatario ucraniano añadió que, tras la cita en la Casa Blanca, se reunió con ejecutivos de las principales empresas de defensa de Estados Unidos para dialogar sobre la coproducción de este armamento: "Espero que logremos la coproducción. Esto es muy importante porque necesitamos más y más rápido".

"Hoy tuvimos una muy buena reunión con el presidente Trump. Él aceptó que nos dará las licencias"

Prioridad defensiva ante el avance de misiles rusos

La adquisición y fabricación de defensas antiaéreas se ha convertido en una prioridad urgente para Kiev. Según datos oficiales difundidos por funcionarios ucranianos a medios locales y estadísticas de Naciones Unidas, el mes pasado fue el más mortífero para los civiles ucranianos desde abril de 2022, debido al incremento de ataques rusos con misiles balísticos difíciles de interceptar.

Antes del encuentro, la administración ucraniana había señalado que entre sus objetivos prioritarios en Washington figuraban garantizar nuevos paquetes de misiles antibalísticos y revitalizar las vías diplomáticas para poner fin al conflicto, que ya ha entrado en su quinto año.

En su intervención ante senadores estadounidenses previa a la reunión con Trump, Zelenski enfatizó: "El verdadero problema son los sistemas y misiles antibalísticos. Por supuesto, compartí lo que necesitamos con el presidente".

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó las conversaciones como "positivas y productivas", mientras que Trump publicó en sus redes sociales que en el encuentro "se discutieron muchas cosas" y que la reunión "salió muy bien". La agenda del presidente estadounidense en la Casa Blanca incluyó también una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Militares ucranianos caminan junto a un lanzador del sistema de defensa aérea Patriot, en un lugar no revelado de su país, el 4 de agosto de 2024. Valentyn Ogirenko / REUTERS

Por qué importan los Patriot

Los sistemas de defensa aérea Patriot son vitales para Ucrania porque representan el escudo más avanzado y efectivo para interceptar los misiles balísticos y supersónicos rusos que otros sistemas no pueden detener.

Es de los pocos sistemas capaces de destruir misiles rusos de alta velocidad como el Iskander o el Kinzhal, por ejemplo, pero también salvaguarda redes eléctricas, plantas de energía y grandes centros urbanos de los bombardeos masivos. Son precisamente estas infraestructuras civiles las que están siendo diana preferente de Moscú en los últimos meses, con el daño que conlleva para la población. Una estrategia que violaría las leyes de la guerra.

Los Patriot, además, tienen una capacidad de combate múltiple: una sola batería puede rastrear hasta 50 objetivos simultáneamente y atacar a cinco de ellos a la vez. Igualmente, destaca el alcance de cobertura, ya que cubre un área de unos 68 kilómetros, destruyendo amenazas aéreas a distancias de hasta 160. Su poder lleva a la disuasión de la aviación enemiga, toda vez que obliga a los cazas rusos a operar mucho más lejos de la línea del frente debido a su largo alcance.

Las reservas occidentales de esa munición están al límite, entre otras cosas por guerras como la de Irán, por lo que la clave ahora era la producción en territorio nacional. Empresas de defensa como Raytheon y Lockheed Martin ya colaboran activamente para que Kiev reduzca su dependencia directa de los envíos extranjeros.

Homenaje en el Capitolio y ley de sanciones

La visita de Zelenski a Washington coincidió con el homenaje en el Capitolio al senador republicano Lindsey Graham, un firme defensor de la causa ucraniana fallecido inesperadamente este mes a los 71 años. Tras asistir a la ceremonia funeraria, el líder ucraniano presenció en el Senado la votación procedimental de un paquete bipartidista de nuevas sanciones contra Rusia, una medida promovida por el propio Graham antes de su muerte y respaldada por la Casa Blanca.

En el funeral, de paso, el ucraniano se cruzó con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que también se reunió en el Despacho Oval con Trump, y ambos conversaron brevemente. En redes sociales se ha difundido un clip en el que se ve que entre ellos no hay precisamente un buen ambiente, sino más bien tensión. Haaretz informa con fuentes ucranianas que Israel rechazó la oferta de una reunión entre los dos líderes en Washington. Netanyahu ha mostrado un consistentemente desprecio por Zelenski.

Pero volvamos al apoyo norteamericano. "Con este voto vamos a mostrarle a Putin que no puede intimidar a Ucrania. Estados Unidos apoya a Ucrania", declaró el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. Zelenski celebró el avance de la legislación en sus redes sociales, calificándolo como "el primer paso hacia la implementación de los planes de Lindsey y, sin duda, un paso hacia la paz".

El encuentro evidencia un notable viraje en las relaciones bilaterales en comparación con el tenso episodio registrado en febrero del año pasado en el Despacho Oval, cuando Trump criticó abiertamente la postura del ucraniano. El republicano, incluso, culpó al líder del país invadido de la guerra en curso. Rusia y su presidente, Vladimir Putin, ya tal.

Aunque la administración Trump puso fin a los envíos directos de armas estadounidenses pagadas por Washington -dejando que los países europeos compren el armamento para Ucrania, a empresas norteamericanas que harán buen negocio-, EEUU mantiene un apoyo clave en materia de inteligencia y el suministro de acceso a la red de satélites Starlink. Además del proyecto de los misiles Patriot, Kiev y Washington avanzan en negociaciones para la producción conjunta de drones de ataque. Ucrania prevé fabricar entre seis y siete millones de drones de corto alcance este año.

Respecto a la situación en el frente de batalla, Zelenski afirmó en la Fox que las fuerzas rusas están sufriendo unas 30.000 bajas mensuales y argumentó que la iniciativa del conflicto ya no está en manos de Putin. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desmintió a principios de semana que existan conversaciones en marcha para un alto el fuego aéreo, en medio de la intensificación de ataques con drones por parte de ambos bandos.