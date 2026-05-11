Iñaki López ve la felicitación de Von der Leyen al Gobierno y lo que dice no hará ninguna gracia ni al PP ni a Vox

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha publicado un mensaje en su cuenta de X para agradecer al Gobierno el rápido y eficiente desembarco del barco Hondius en Tenerife.

Cabe mencionar que el barco al que hace mención Von der Leyen es el MV Hondius, el crucero de exploración donde se detectó un brote de hantavirus el pasado 2 de mayo y que ha dejado tres víctimas mortales.

"Mi agradecimiento al gobierno español y a todas las autoridades involucradas en el terreno", ha dicho la mandataria europea, quien ha informado de que se está trabajando "de la mano con España", además de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), para organizar "vuelos de evacuación".

Unas palabras que ha recogido el presentador de laSexta Iñaki López, quien no ha dudado en dar su opinión a través de su cuenta de X, dejando un recado a los partidos que no forman parte del Gobierno.

Dardo a la oposición

"La OMS y la UE felicitan a España por la evacuación del crucero. ¿No tenéis la sensación de que este éxito como país no es celebrado por todos los partidos políticos?", se ha preguntado Iñaki López.

De esta forma, el periodista vasco ha lanzado esta reflexión, que puede interpretarse como un dardo a la oposición. Partidos como PP y Vox han sido especialmente crítica con el gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos días por la gestión de la crisis sanitaria desatada por el brote de hantavirus.

Sin ir más lejos, el presidente de Canarias, el popular Fernando Clavijo, ha protagonizado un polémico episodio tras criticar "la negativa sistemática de los tres ministros" que se desplazaron hasta Tenerife por el desembarco del crucero.

Las críticas por parte del PP llegaron prácticamente desde que se supo que el MV Hondius desembarcaría en Tenerife. El primero en hacerlo fue Alberto Núñez Feijóo, quien criticó la "falta de información" por parte del Gobierno.