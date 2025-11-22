A José Ramón de la Morena le preguntan por las próximas elecciones y lo primero que hace es hablar de Sánchez

El periodista José Ramón de la Morena ha concedido una entrevista al programa de TVE Plano General en la que ha hecho un repaso por su gran trayectoria como comunicador, pero también ha dejado algún que otro palo a la política de España.

Preguntado por Jenaro Castro sobre la situación que se vive cada semana en lugares como el Congreso de los Diputados, el mítico presentador de El transistor ha asegurado que "me parece que desde Fernando VII, esta es la peor generación de políticos que hemos tenido en la historia".

"Eso me da pena. Porque yo me siento español, respeto a los que tienen más arraigo a sus autonomías, pero me parece que este es un país habitable, pero que padecemos la peor generación de políticos desde hace mucho tiempo. Parece que vale todo con tal de conseguir el poder", ha señalado.

Acto seguido, tras decirle si en las próximas elecciones generales 'sentaría en el banquillo' a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo, no ha dudado en decir algo del presidente del Gobierno. "Para mí Sánchez ha sido una decepción brutal. A Feijóo le conozco solo de estar calentando en la banda. Pero no le he visto actuar. En Galicia ganó por mayoría. Sería cuestión de preguntarle a los gallegos", ha razonado.

"Pero para mí Sánchez ha sido una decepción brutal. Por una sencilla razón, ha prometido una cosa y ha hecho otra. No vale decir que decidió cambiar, como le dijo a Alsina. No, no es rectificar. Es decir, esto lo voy a hacer así o no lo voy a hacer así. Llámese amnistía u otra cosa. Luego, engañar a la gente, no", ha expuesto.

Respecto a España, José Ramón de la Morena también ha defendido que en España "la democracia está totalmente consolidada". "No tendría miedo por la democracia. A mí no me da miedo eso de que viene la extrema derecha. Me da miedo el terrorismo del tiro en la nuca", ha sentenciado.