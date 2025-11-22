Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
A José Ramón de la Morena le preguntan por las próximas elecciones y lo primero que hace es hablar de Sánchez
Virales
Virales

A José Ramón de la Morena le preguntan por las próximas elecciones y lo primero que hace es hablar de Sánchez

El periodista ha dado su opinión en 'Plano General' sobre el presidente del Gobierno.

Sergio Coto
Sergio Coto
El periodista José Ramón de la Morena.
El periodista José Ramón de la Morena.Getty Images

El periodista José Ramón de la Morena ha concedido una entrevista al programa de TVE Plano General en la que ha hecho un repaso por su gran trayectoria como comunicador, pero también ha dejado algún que otro palo a la política de España.

Preguntado por Jenaro Castro sobre la situación que se vive cada semana en lugares como el Congreso de los Diputados, el mítico presentador de El transistor ha asegurado que "me parece que desde Fernando VII, esta es la peor generación de políticos que hemos tenido en la historia".

"Eso me da pena. Porque yo me siento español, respeto a los que tienen más arraigo a sus autonomías, pero me parece que este es un país habitable, pero que padecemos la peor generación de políticos desde hace mucho tiempo. Parece que vale todo con tal de conseguir el poder", ha señalado.

Acto seguido, tras decirle si en las próximas elecciones generales 'sentaría en el banquillo' a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo, no ha dudado en decir algo del presidente del Gobierno. "Para mí Sánchez ha sido una decepción brutal. A Feijóo le conozco solo de estar calentando en la banda. Pero no le he visto actuar. En Galicia ganó por mayoría. Sería cuestión de preguntarle a los gallegos", ha razonado.

"Pero para mí Sánchez ha sido una decepción brutal. Por una sencilla razón, ha prometido una cosa y ha hecho otra. No vale decir que decidió cambiar, como le dijo a Alsina. No, no es rectificar. Es decir, esto lo voy a hacer así o no lo voy a hacer así. Llámese amnistía u otra cosa. Luego, engañar a la gente, no", ha expuesto.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Respecto a España, José Ramón de la Morena también ha defendido que en España "la democracia está totalmente consolidada". "No tendría miedo por la democracia. A mí no me da miedo eso de que viene la extrema derecha. Me da miedo el terrorismo del tiro en la nuca", ha sentenciado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 