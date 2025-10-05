Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ayuso coge el micrófono y José Ramón de la Morena no duda en preguntarle si "tiene más amigos o enemigos"
Virales

Virales

Ayuso coge el micrófono y José Ramón de la Morena no duda en preguntarle si "tiene más amigos o enemigos"

Ojo a la respuesta de la presidenta madrileña.

Sergio Coto
Sergio Coto
Fotomontaje de Isabel Díaz Ayuso y José Ramón de la MorenaX

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este viernes a la XI Gala Premios al Altruismo 2025, organizada por la Fundación José Ramón de la Morena, presentada por el exdirector del programa El transistor, y tras coger el micrófono, el periodista no ha dudado en hacerle una pregunta bastante llamativa.

"Esto de ser presidenta cuesta mucha salud, ¿eh?", ha señalado José Ramón de la Morena. Algo a lo que la dirigente madrileña ha contestado de forma escueta: "Bueno... No lo sé. No lo pienso. Procuro simplemente trabajar todos los días y ya está".

En ese momento, el periodista le ha preguntado si "no se ha arrepentido en algún momento" y "decir basta ya". "Tiene sus cosillas, pero todo lo que merece la pena en la vida pasa por ese proceso. Y, sin embargo, la mayoría de las cosas que me suceden son satisfacciones y orgullo", ha señalado.

Pero José Ramón de la Morena no se ha quedado ahí y ha insistido. "Mira a su alrededor y dice, '¿tengo más amigos o enemigos?", ha cuestionado el comunicador, antes de que la dirigente madrileña haya contestado con firmeza.

"A ver, soy consciente de que, en una posición como la mía, cosechas enemigos, personas que no están de acuerdo con las cosas que defiendes. Pero también muchas alegrías, muchos momentos buenos y gente muy buena que confía en lo que haces. No lo mido, simplemente, actúo", ha respondido. 

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

José Ramón de la Morena ha seguido preguntándole por la misma línea y ha preguntado sobre si "se puede vivir bien, dormir tranquilo, sabiendo que todos los días te están buscando algo". "A ver, qué decirte. No pienso en eso. Pienso en sembrar", ha explicado, antes de revelar que ella en la aplicación 'Notas' de su iPhone apunta todas las cosas buenas que le pasan.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 