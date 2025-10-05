Ayuso coge el micrófono y José Ramón de la Morena no duda en preguntarle si "tiene más amigos o enemigos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este viernes a la XI Gala Premios al Altruismo 2025, organizada por la Fundación José Ramón de la Morena, presentada por el exdirector del programa El transistor, y tras coger el micrófono, el periodista no ha dudado en hacerle una pregunta bastante llamativa.

"Esto de ser presidenta cuesta mucha salud, ¿eh?", ha señalado José Ramón de la Morena. Algo a lo que la dirigente madrileña ha contestado de forma escueta: "Bueno... No lo sé. No lo pienso. Procuro simplemente trabajar todos los días y ya está".

En ese momento, el periodista le ha preguntado si "no se ha arrepentido en algún momento" y "decir basta ya". "Tiene sus cosillas, pero todo lo que merece la pena en la vida pasa por ese proceso. Y, sin embargo, la mayoría de las cosas que me suceden son satisfacciones y orgullo", ha señalado.

Pero José Ramón de la Morena no se ha quedado ahí y ha insistido. "Mira a su alrededor y dice, '¿tengo más amigos o enemigos?", ha cuestionado el comunicador, antes de que la dirigente madrileña haya contestado con firmeza.

"A ver, soy consciente de que, en una posición como la mía, cosechas enemigos, personas que no están de acuerdo con las cosas que defiendes. Pero también muchas alegrías, muchos momentos buenos y gente muy buena que confía en lo que haces. No lo mido, simplemente, actúo", ha respondido.

José Ramón de la Morena ha seguido preguntándole por la misma línea y ha preguntado sobre si "se puede vivir bien, dormir tranquilo, sabiendo que todos los días te están buscando algo". "A ver, qué decirte. No pienso en eso. Pienso en sembrar", ha explicado, antes de revelar que ella en la aplicación 'Notas' de su iPhone apunta todas las cosas buenas que le pasan.