Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
A Julia Otero se le escapa la risa al pronunciarse sobre el último lapsus Feijóo: su cara lo dice todo
Virales
Virales

A Julia Otero se le escapa la risa al pronunciarse sobre el último lapsus Feijóo: su cara lo dice todo

"Nos pirra a todos".

Sergio Coto
Sergio Coto
Julia Otero no se aguanta la risa en 'Julia en la Onda'.
Julia Otero no se aguanta la risa en 'Julia en la Onda'.X

La periodista Julia Otero, ganadora de varios Premios Ondas, premio Nacional de Comunicación de 2021 y Medalla de Honor de Barcelona 2023, ha iniciado el programa de este sábado de Julia en la Onda entre risas. En parte, gracias al último lapsus del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente de los populares se equivocó durante su turno de respuesta a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. "¿Sabe una cosa? Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente", le dijo al líder del Ejecutivo.

"Y se titulará: Anotop... A. Perdón", dijo, en un momento de lo más incómodo, aunque en realidad lo que quería decir era "Anatomía de un farsante", que mencionó posteriormente, cuando ya no le funcionaba el micrófono porque se había acabado su tiempo de intervención. Un error del líder del PP que ha sido la comidilla de muchos medios y personas en los últimos días.

Una palabra 'Anotop', que Julia Otero también ha mencionado al inicio del programa de este sábado. "Último sábado de noviembre. Estamos embargados ya de espíritu navideño. No hace falta nada más que ver las conversaciones y lo que se dicen entre sí los políticos", ha iniciado.

"La semana termina sin que los jueces del Supremo hayan tenido tiempo de redactar aún la sentencia que razone por qué condenaron al ya exfiscal del Estado. Lo rápido que fue decidir y lo lento que está siendo que escriban por qué", ha asegurado. También ha contado que Juan Carlos I "esta semana ha dicho en francés que no se arrepiente de nada".

Pero ha sido al final cuando ha hablado de lo que dijo Feijóo. "En fin, que termina noviembre con una palabra nueva que nos pirra a todos. La palabra es Anotop. Feliz Anotop a todos", ha terminado.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 