A Julia Otero se le escapa la risa al pronunciarse sobre el último lapsus Feijóo: su cara lo dice todo

La periodista Julia Otero, ganadora de varios Premios Ondas, premio Nacional de Comunicación de 2021 y Medalla de Honor de Barcelona 2023, ha iniciado el programa de este sábado de Julia en la Onda entre risas. En parte, gracias al último lapsus del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente de los populares se equivocó durante su turno de respuesta a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. "¿Sabe una cosa? Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente", le dijo al líder del Ejecutivo.

"Y se titulará: Anotop... A. Perdón", dijo, en un momento de lo más incómodo, aunque en realidad lo que quería decir era "Anatomía de un farsante", que mencionó posteriormente, cuando ya no le funcionaba el micrófono porque se había acabado su tiempo de intervención. Un error del líder del PP que ha sido la comidilla de muchos medios y personas en los últimos días.

Una palabra 'Anotop', que Julia Otero también ha mencionado al inicio del programa de este sábado. "Último sábado de noviembre. Estamos embargados ya de espíritu navideño. No hace falta nada más que ver las conversaciones y lo que se dicen entre sí los políticos", ha iniciado.

"La semana termina sin que los jueces del Supremo hayan tenido tiempo de redactar aún la sentencia que razone por qué condenaron al ya exfiscal del Estado. Lo rápido que fue decidir y lo lento que está siendo que escriban por qué", ha asegurado. También ha contado que Juan Carlos I "esta semana ha dicho en francés que no se arrepiente de nada".

Pero ha sido al final cuando ha hablado de lo que dijo Feijóo. "En fin, que termina noviembre con una palabra nueva que nos pirra a todos. La palabra es Anotop. Feliz Anotop a todos", ha terminado.