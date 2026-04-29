A muchos les impacta ver a quién saluda el tenista Rafa Jódar en la grada del Open de Madrid

Rafa Jódar se ha convertido en uno de los principales reclamos del Mutua Madrid Open. A sus 19 años, el tenista de Leganés ha desatado lo que muchos llaman la "Jódarmania" por su inconfundible forma de jugar y de ganar partidos.

Sin Carlos Alcaraz en el torneo —el murciano se pierde además Roma y Roland Garros por lesión— todas las miradas se han ido hacia Jódar en lo que muchos consideran ya, como la SER, "la mayor irrupción del año en el deporte español".

Hace sólo cinco meses que Jódar es profesional en el tenis y ya se ha hecho un hueco entre los aficionados al deporte famosos y no famosos. La grada del Mutua Madrid Open se ha llenado de futbolistas reconocidos, algo que ha llamado mucho la atención en redes.

De hecho, en X se están viralizando imágenes de las gradas de los partidos de Jódar donde, por ejemplo, se puede ver al futbolista del Real Madrid Jude Bellingham y a los del Chelsea Enzo Fernández y Marc Cucurella.

Lo curioso es que los propios jugadores, como en este caso Bellingham, han saludado al tenista como una estrella más del deporte, tal y como se puede ver en las imágenes publicadas por la agencia Gtres.

Qué será de Jódar en el futuro del tenis es complicado saberlo. De momento le toca el hueso más duro posible: el italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo. A su favor, que todo Madrid estará con él.

Jódar llega a la cita tras haber llegado a las semifinales en Barcelona y de ganar en Marraketch. En el Mutua Madrid ha derrotado al checo Kopriva, a Joao Fonseca y a Álex de Miñaur.

Para Alex Corretja y Feliciano López, que hace poco estuvieron en El Larguero de la SER, el madrileño destaca por tener un gran revés y un muy buen resto que lo hace estar ya "entre los mejores del mundo".