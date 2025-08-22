A María Patiño le bastan seis palabras para reaccionar al fichaje de Gonzalo Miró por TVE
"Ojo de loca no se equivoca".
El regreso de Gonzalo Miró a RTVE como copresentador de 'Directo al grano' ha desatado una lluvia de reacciones en las redes sociales. Una de ellas ha sido la periodista y presentadora española María Patiño, quien a través de 'X' (antes conocido como Twitter) ha dejado un mensaje que algunos usuarios han interpretado como ataque, si bien ella ha dejado claro que era una alabanza.
"Ojo de loca no se equivoca", respondía Patiño a una publicación en la red social que informaba sobre el movimiento de cadena de Miró, que pasará de estar en Atresmedia para estar en el nuevo programa de la 1 con Marta Flich.
El mensaje, que según defiende la periodista fue escrito con buena intención, no fue recibido por algunos usuarios del mismo modo, que comenzaron a realizar comentarios como "A veces una tiene que aceptar que sus proyectos fracasan y dejar de estar rabiosa 24/7...", le respondía @maria_marione.
"Pero si es una frase para alabar el fichaje... jajajajajaja . No puedo estar rabiosa teniendo todo lo que tengo", señaló más tarde Patiño, que el próximo 1 de septiembre comenzará en TEN como presentadora de No somos nadie, donde participarán algunos de los componentes de La Familia de la tele.