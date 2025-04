A esta médica le basta con un minuto para dejar un mensaje que todo el mundo debería escuchar 

La médica Tamara Contreras, una de las más reivindicativas para pedir un control de horas en el sistema sanitario después de que se vean a diario las ya famosas guardias de 24 horas, estuvo este jueves en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, para quejarse e insistir en su mensaje.

La especialista, que fue junto a otros cuatro médicos, intervino durante poco más de un minuto y sus palabras se han hecho virales y están siendo muy compartidas y aplaudidas por los usuarios.

"Mi compañero tiene 120 horas de trabajo, no son horas extraordinarias, es su jornada obligatoria porque no tiene límite. Trabajamos cada día y a eso le añadimos las guardias de 24 horas", comenzó diciendo.

Contreras afirmó sobre su compañero, que simulaba estar dormido, que "es su día de saliente" y recordó que pueden trabajar 70 horas a la semana: "No hay límite, el límite son las necesidades del servicio y no todo vale. Venimos a decir que los médicos no somos superhéroes ni héroes ni nada, somos personas con vocación, amamos la medicina, pero estamos enfermando".

"El sistema sanitario está enfermo, huimos del sistema sanitario y está en peligro nuestra salud y la vuestra. No se puede tener esa sensibilidad, cuando llegáis a las 3 de la mañana lleva desde las 8 de la mañana ahí o probablemente desde las 6 de la mañana", añadió.

Finalmente, Contreras sentenció que "se pide empatía y se habla de deshumanización", pero finalizó diciendo que todo es porque su trabajo "no es humano". "Estamos deshumanizados porque no podemos más", concluyó.