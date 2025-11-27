Ábalos entra en la cárcel y Vicente Vallés tarda, literalmente, un segundo en hablar de Pedro Sánchez

José Luis Ábalos ya está en la cárcel. El exministro de Transportes, ex secretario general del PSOE y ex mano derecha de Pedro Sánchez ha entrado este jueves en la prisión de Soto del Real (Madrid) de forma preventiva. Así lo ha señalado el juez Leopoldo Puente, alegando el gran riesgo de fuga que quien fuera figura fundamental en la política española y en el devenir del actual presidente del Gobierno.

A él se ha dirigido Vicente Vallés al comienzo del Antena 3 Noticias, el noticiero de las noches. Porque el periodista ha tardado, literalmente, un segundo en hacer mención a Pedro Sánchez para comentar la noticia del día.

"El dirigente socialista elegido por Pedro Sánchez para defender la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy por corrupción ha ingresado en la cárcel precisamente por eso, corrupción", ha iniciado Vicente Vallés el informativo de este jueves, con imágenes y rótulos de José Luis Ábalos.

El político valenciano, aún diputado en el Congreso ha entrado 'junto a' Koldo García, ambos por su presunto papel en trama de corrupción por la compra de mascarillas en la primera ola de la pandemia. Por su presunto papel y por el alto riesgo de fuga de ambos, ha decretado el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Yendo más allá en su análisis, Vicente Vallés se ha preguntado de forma retórica si esto —la entrada en prisión de Ábalos, meses después de que hiciera lo propio Santos Cerdán— "implica que Moncloa asumirá alguna responsabilidad" "A esta hora, la respuesta es no", ha añadido en Antena 3 Noticias.

El encarcelamiento de Cerdán y Ábalos, con meses de diferencia, es, para Vallés, el últim episodio "de la larga lista de momentos únicos, antes inimaginables" en los dos años de legislatura que llevamos.

El periodista de Antena 3 ha enumerado los pactos del Gobierno con Carles Puigdemont, con Otegi y Bildu, la aprobación de la amnistía "tras insistir en que nunca se aprobaría" o los casos judiciales contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez.

Y todo ello en un día clave, "un día en el que ha pasado de todo", incluida una derrota clave del Ejecutivo en el Congreso. "Pero Pedro Sánchez mantiene el poder en sus manos a toda costa", ha culminado Vallés.