Cientos de miles de compartidos y miles de comentarios por lo que Mercadona ha hecho este lunes

Mercadona ha provocado una inusitada expectación por el producto que ha puesto a la venta este lunes 6 de octubre y que según anuncia la misma compañía tendrá unidades limitadas.

Se trata del calendario de Adviento de este 2025 lleno de productos de cosmética y que en redes sociales como TikTok ha provocado en muy pocas horas un aluvión de 'me gusta' y de compartidos.

En su página web, Mercadona explica sobre este artículo, que cuesta 25 euros y llamado Maletín 24 Essenciales: "Te proponemos un viaje de belleza en 24 pasos. Disfruta la magia de la cuenta atrás con nuestro calendario de Adviento en formato maletín. Un tesoro que contiene 24 sorpresas imprescindibles para mimarte cada día".

"Maquillaje, accesorios y cuidado en un solo set para vivir diciembre con estilo. Para ti o para sorprender a alguien especial con el regalo perfecto", subraya el gigante valenciano, que avisa: "Estas son colecciones de edición limitada. Hazte con ellas antes de que se agoten".

Además de ese maletín, Mercado también ha puesto a la venta otro calendario de Adviento este lunes, llamado Buzón Mail Post: "En su interior encontrarás 16 productos top de maquillaje y cuidado, pensados para deslumbrar en cada look. Es perfecto para regalar o para darte el capricho abriendo sorpresa tras sorpresa".

El usuario de TikTok @jaykup.makeup explica que este producto "equivale a lo que el año pasado fue el carrusel de 12 días": "Este año va a costar 13,50". Entre los productos que incluye, señala que trae un "iluminador líquido" y dice que ya solo por eso "vale la pena".

Otros productos que incluye son bronceador en barra, delineador de labios, labial líquido mate, acabado brillante para labios, delineador de ojos, sombra líquida mate, sombra líquida con brillo, tinte para labios y mejillas, colorete en crema, lápiz de cejas, esponja de maquillaje, paleta de sombras, sombra de ojos en polvo, sombra de ojos en crema y bálsamo labial mágico.