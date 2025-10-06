Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cientos de miles de compartidos y miles de comentarios por lo que Mercadona ha hecho este lunes
Virales

Virales

Cientos de miles de compartidos y miles de comentarios por lo que Mercadona ha hecho este lunes

El gigante valenciano advierte de que son unidades limitadas.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un trabajador, empleándose en un Mercadona.Getty Images

Mercadona ha provocado una inusitada expectación por el producto que ha puesto a la venta este lunes 6 de octubre y que según anuncia la misma compañía tendrá unidades limitadas.

Se trata del calendario de Adviento de este 2025 lleno de productos de cosmética y que en redes sociales como TikTok ha provocado en muy pocas horas un aluvión de 'me gusta' y de compartidos.

En su página web, Mercadona explica sobre este artículo, que cuesta 25 euros y llamado Maletín 24 Essenciales: "Te proponemos un viaje de belleza en 24 pasos. Disfruta la magia de la cuenta atrás con nuestro calendario de Adviento en formato maletín. Un tesoro que contiene 24 sorpresas imprescindibles para mimarte cada día". 

"Maquillaje, accesorios y cuidado en un solo set para vivir diciembre con estilo. Para ti o para sorprender a alguien especial con el regalo perfecto", subraya el gigante valenciano, que avisa: "Estas son colecciones de edición limitada. Hazte con ellas antes de que se agoten".

Además de ese maletín, Mercado también ha puesto a la venta otro calendario de Adviento este lunes, llamado Buzón Mail Post: "En su interior encontrarás 16 productos top de maquillaje y cuidado, pensados para deslumbrar en cada look. Es perfecto para regalar o para darte el capricho abriendo sorpresa tras sorpresa".

El usuario de TikTok @jaykup.makeup explica que este producto "equivale a lo que el año pasado fue el carrusel de 12 días": "Este año va a costar 13,50". Entre los productos que incluye, señala que trae un "iluminador líquido" y dice que ya solo por eso "vale la pena". 

Otros productos que incluye son bronceador en barra, delineador de labios, labial líquido mate, acabado brillante para labios, delineador de ojos, sombra líquida mate, sombra líquida con brillo, tinte para labios y mejillas, colorete en crema, lápiz de cejas, esponja de maquillaje, paleta de sombras, sombra de ojos en polvo, sombra de ojos en crema y bálsamo labial mágico.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 