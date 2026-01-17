Abre un local con kebabs de pulpo y siembra la controversia entre los clientes: "¿Locura o genialidad?"   

Un restaurante provoca topo tipo de reacciones tras poner a la venta kebabs de pulpo.

Existen infinidad de combinaciones posibles en la cocina, pero lo que ha hecho este restaurante está generando opiniones para todos los gustos. Fusionar platos de diferentes zonas del mundo a veces funciona, y otras no. Pero como de gustos no hay nada escrito, cada quien es libre de juzgar.

Un establecimiento de Móstoles ha puesto a la venta un kebab de pulpo. "¿Locura o genialidad?", se pregunta el influencer @pedrocomunidadcomida en TikTok.

"Es un invento rumano", asegura el dueño de Pulpo del rey, el restaurante que se ha atrevido a fusionar estos dos platos a priori tan incompatibles, pero que ha dejado sin palabras a más de uno, tanto por lo inusual del mismo como por su sabor.

"Seguro que es el único sitio en el mundo en el que puedes pedir un kebab o un bocadillo de calamares", asegura este influencer, quien además ofrece información sobre los precios. El más vendido, asegura su creador, es el kebab de pulpo.

"Solamente mirad las reseñas y con eso veis todo", asegura el dueño de este local. Las opiniones, como ocurre habitualmente, no pueden diferir más unas de otras. Hay a quienes el kebab de pulpo les parece una genialidad y a quienes les resulta una "aberración".

¿De dónde es originario el kebab?



El kebab es originario de la región de Medio Oriente, especialmente de zonas que hoy pertenecen a Irán, Turquía y los países árabes. El origen de la palabra kebab hay que buscarlo en el idioma persa y la palabra "kabāb", que significa "carne asada".

Los tipos de kebab más comunes dependen de la región, pero a nivel global los siguientes son los más conocidos:

Döner kebab (Turquía)

Carne (ternera, cordero o pollo) cocinada en un asador vertical que va girando. Se sirve en pan pita o pan plano con ensalada y salsas. Es la versión más popular en Europa.

Shawarma (países árabes)

Muy parecido al döner, pero con especias distintas (cardamomo, comino, cúrcuma). Se sirve generalmente en rollos de pan fino tipo khubz o lafa.

Shish kebab

Cubos de carne ensartados en brochetas y asados a la parrilla. Puede ser de cordero, ternera, pollo o incluso verduras.

Adana kebab (Turquía)

Carne picada muy especiada (sobre todo con pimiento rojo) moldeada alrededor de un pincho largo y asada a la parrilla.

Kofta kebab

Albóndigas o cilindros de carne picada mezclada con especias y hierbas, ensartados en brocheta y asados.

Kebab iraní (chelo kebab)

Incluye varias variedades, siendo las más típicas: kebab koobideh (carne picada), kebab barg (láminas de carne marinada). Va siempre acompañado de arroz chelo.