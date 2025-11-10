Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que ve en un cartel de un kebab de Alicante le hace reaccionar al instante: "Esta es la verdadera inflación"
Lo que ve en un cartel de un kebab de Alicante le hace reaccionar al instante: "Esta es la verdadera inflación"

"Nos vamos a la mierda".

Juan De Codina
Cartel de un local de kebab en Alicante que indica el precio de cinco unidades de alitas.
Cartel de un kebab de Alicante.TiktoK: @Theapoca.

El creador de contenido y 'streamer' @theapoca ha publicado un vídeo en TikTok—aunque confiese que no le guste esa red social—, en el que acumula más de 100.000 'me gusta' entre todos sus vídeos, ha publicado un vídeo con un tono mezclado con humor y más seriedad de la que parece.

Para Apoca, posiblemente haya sido una manera de expresar que ya es la gota que derrama el vaso de agua de un tema tan debatido actualmente como es la inflación. Al pasar por un kebab del centro de Alicante le llamó la atención el cartel de los menús por un detalle que no le ha hecho mucha gracia.

 "Chavales, esta es la verdadera inflación, por encima del precio de 3,20 euros han tenido que poner una pegatina 3,50 euros", ha expresado en el vídeo, que ha acumulado miles de visualizaciones en apenas 24 horas.

"Nos vamos a la mierda, los kebabs suben de precio", ha rematado. Tal y como ha enseñado en el vídeo, de corta duración, el local en cuestión ha subido los precios y han colocado varias pegatinas pegándolas por encima del coste original. Por ejemplo, una ración de cinco unidades de alitas de pollo o de nuggets de pollo han pasado de 3,20 a 3,50.

En cuanto a reacciones, ha habido de todo tipo y sobre todo muchas quejas de la subida de precios de los productos, sobre todo en la hostelería: "En mi pueblo un menú kebab está a casi 10 euros, ha subido todo un euro, dentro de nada ni salir a cenar ya".

"En Valencia a veces encuentras a uno de 4,50 euros, pero lo hacen más pequeño, y de normal ya un kebab a 8 euros y más... No tiene sentido" ha comentado el usuario @Kofya. "Está todo carísimo", ha replicado la usuaria @SilviaVeguillas.

