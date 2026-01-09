Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Les cobran sin avisar el menú de tres personas que no van a la reserva, deja una mala reseña y la respuesta del restaurante es de 5 estrellas
Les cobran sin avisar el menú de tres personas que no van a la reserva, deja una mala reseña y la respuesta del restaurante es de 5 estrellas

"Helados nos quedamos nosotros".

Un camarero atendiendo a unos clientes en el restaurante.
Un camarero atendiendo a unos clientes en el restaurante.

El profesional de la hostelería, Jesús Soriano, conocido en las redes sociales como @SoyCamarero, por su activismo en la defensa de los derechos de los trabajadores del sector, así como las injusticias por parte de clientes y detrás de la barra, se ha hecho eco de una reseña negativa a un restaurante por cobrar el menú de tres personas que no acudieron a la reserva.

La historia comenzó cuando un grupo de 18 personas reservaron en el citado restaurante, cuyo nombre se desconoce, con menú cerrado, pero tres de ellas no acudieron y no avisaron de que serían menos de los acordados. 

El restaurante, aun así, cobró el menú de las tres personas faltantes y por ello una de las personas ha dejado una reseña en Google de dos estrellas, quejándose de que no se avisara del cobro: "Sin previo aviso, nos cobraron el menú de tres personas que faltaron, pero esa comida y bebida no estaba ni en la mesa, ni nos la dieron posteriormente".

Al cliente le ha parecido "un engaño" y por eso confirmaba que no volvería más. Ha rematado asegurando que le parecería "legítimo" si le hubieran avisado, pero "no fue el caso, nos quedamos helados".

La respuesta del dueño

El propietario del restaurante respondió a la reseña para defenderse de las acusaciones y explicar por qué se les cobró los menús de las personas que no acudieron a la reserva.

De hecho, comienza con la misma palabra con la que terminó el cliente: "Helados nos quedamos cuando al sentarse en la mesa vemos que faltan tres personas sin previo aviso".

Tal y como ha asegurado el dueño del restaurante, la comida estaba preparada para los 18 comensales y solo había 15. "Toda la comida que había preparada salió de la cocina, cuando contratas un menú cerrado específico para un evento tiene que hacerse cargo de él".

"Los tres postres que faltaban se los pusimos en el centro de la mesa al mismo tiempo que servimos el resto de postres, pueden hablar de esto o pueden hablar de lo bien que comió la gente con alergias e intolerancias alimenticias", ha añadido.

Ha concluido alegando que "basta ya de críticas frívolas y miremos un poco más hacia nosotros como clientes".

¿Se puede cobrar por no acudir a la reserva?

Reservar una mesa en un bar o restaurante y no acudir sin previo aviso supone una pérdida para el negocio al perder la oportunidad de que otros clientes puedan ocuparlas. Por ello, algunos restaurantes, especialmente en las reservas realizadas online, piden una tarjeta de crédito.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aclaró que los restaurantes no pueden cobrar un importe por reservar, pero sí está permitido solicitar un adelanto como garantía que luego debe descontarse en la cuenta final.

