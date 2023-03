El actor Álvaro Morte relata cómo fue el momento en que le diagnosticaron un cáncer

El 'profesor' de la famosa seria de Netflix 'La casa de papel', Álvaro Morte, ha sido entrevistado este lunes por Mara Torres, la periodista y conductora del programa El faro (Cadena Ser). Allí, ha relatado cuál fue su relación con el cáncer.

Ocurrió hace quince años. "Cuando te dan una noticia de este tipo, te lo puedes tomar de muchas formas. Eres completamente libre de tomártelo como quieras. Tienes todo el derecho de sufrir", ha empezado señalando el actor.

Llegaron a decirle que no sabían cuánto tiempo de vida le quedaba o que era posible que perdiese, incluso, una pierna. El vídeo ha sido publicado por la cuenta de TikTok de Cadena Ser (@la_ser) y, en apenas cuatro horas, ha recopilado casi 15.000 reproducciones y más de 400 'me gusta'.

Relatando lo que vivió, ha opinado que "últimamente hay una corriente" con la que no está "nada de acuerdo" que dice que "si tú crees que te vas a curar, te curarás, que seguro que vas a ganar la batalla".

En su opinión, "el enfermo ya tiene bastante con lo que tiene y quien tiene que luchar por salvarlo es el médico". Por eso, "no podemos volcar la responsabilidad de que te cures o no en si estás más o menos animado, o si te lo tomas mejor o peor".

No obstante, ha asegurado ser una persona muy optimista: "Me encanta reírme un poco de todo lo que puedo reírme, incluso de las cosas que no puedo reírme demasiado, porque creo que es la actitud más sana".

Para terminar, ha explicado que, bajo esta filosofía de vida, él intentó tomarse así la noticia: "No quiero decir que me lo tomara a cachondeo, ni muchísimo menos, pero si que es verdad que intenté que no me tirara abajo el ánimo".