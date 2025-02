Acude a Mercadona a por alitas de pollo, alucina con su origen y le dan una lección de dura realidad

Rubenxixi88, un joven conocido en TikTok por sus vídeos ingeniosos, ha vuelto a dar en el clavo con una publicación que ha desatado un intenso debate. En un clip de apenas ocho segundos, el tiktoker enseña un paquete de alitas de pollo congeladas que ha comprado en Mercadona mientras comenta con ironía: "Quería ir a Polonia a probar la comida típica, pero bueno, Mercadona ya me trae las alitas de Polonia. Así que nada, gracias Mercadona por ahorrarme el viaje a Polonia”.

El vídeo, titulado ‘Mercadona alitas pollo de Polonia’, se ha hecho viral en cuestión de horas, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Muchos de los usuarios que lo han visto se sorprendieron al descubrir el origen del producto, pero poco tardaron en aparecer en la zona de comentarios las voces de quienes conocen el sector.

Entre todos esos comentarios, destaca el de una persona que asegura ser carnicera y que con sus palabras le da una dura lección de realidad: "Soy carnicera… generalmente las terneras son nacidas fuera, las traen y las crían y sacrifican aquí, como muchos pollos… no solo en Mercadona. Pero en una carnicería no lo ves porque su DNI viene en las cajas y no los dan en mano”.

Este testimonio puso sobre la mesa una realidad que muchos desconocen: buena parte de la carne que consumimos en España, ya sea de pollo, ternera o cerdo, proviene de animales nacidos en otros países. Aunque luego se críen y sacrifiquen aquí, su “DNI” –es decir, su trazabilidad– refleja ese origen extranjero.

El vídeo de Rubenxixi88 no solo ha servido para sacar una sonrisa, sino también para abrir un debate sobre cómo funciona la industria cárnica en nuestro país.