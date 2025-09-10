Acude a tasar una pieza de joyería de 6.500€: dónde la lleva envuelta y lo que hace al final vale oro 

La joyería Novecento by Heritage, especializada en la compra, venta y tasación de joyas, se ha convertido en una de las cuentas más populares de TikTok gracias a las recreaciones que hace de situaciones delirantes y reales que vive con algunos de sus clientes.

La última está causando sensación en redes con cerca de 60.000 'me gusta'. Su protagonista es un cliente que fue allí pensando que tenía un guante de caballero, aunque realmente tenía otra cosa igualmente de mucho valor.

Una de las cosas más llamativas de la historia es que se presentó en el local con la joya envuelta en un guante de látex. "Perdona, no tenía otra bolsa. No está usado eh", se excusa.

"Esto es lo que se ponían los caballeros, que me lo ha dicho el ChatGPT", asegura mientras el joyero le corrige: "No, esto es un bolso. Sí, sí, seguro. Lo que pasa es que está hecho de malla. Es la malla que tú me dices que llevaban los caballeros en la edad media, pero es un bolsito".

El profesional le hace ver al cliente que tiene valor, en cualquier caso, porque es antiguo y está hecho en oro. "Es una malla que está toda entrelazada. Si te fijas es un como una cadena", le explica antes de hacer los cálculos y señalarle que tiene un valor de 6.500 euros.

"Vendido", le dice el hombre, que celebra que ChatGPT le había dicho que el valor de la pieza serían unos 200 euros. Al final el joyero acaba preguntando: "El guante, ¿lo tiro?". Y el cliente se apresura a guardarlo: "No, para mí".

Entre las reacciones destaca la de un usuario que avisa: "Cuando conozcas a alguien que empieza con una frase: 'Pero eso me dijo el ChatGPT' huye de allí rápidamente".

"Hoy en día con el ChatGPT la gente se vuelve más tonta, en serio, piensan que lo que dice ahí es cierto, cuando realmente lo que dice no es cien por cien verídico, hubo un caso en que un hombre perdió su pensión de jubilación por hacerle caso".