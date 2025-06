Acusan a Óscar Puente de tener una cuenta secundaria tras borrar un tuit y usa una frase que lo aclara todo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha armado un importante lío en las últimas horas al publicar y borrar un mensaje en su perfil en la red social X que ha sido objeto de análisis por parte de varios usuarios.

"Buenos días Ministro, seguro que ya estás en ello, pero hay que hacer algo con la A62, los baches son ya socavones, un saludo y felicidades por su gestión", publicó el ministro, junto a una imagen que poco tenía que ver con el mensaje, con la "mejora de la travesía de Béjar"

Al darse cuenta de que había un error, borró el mensaje y un usuario le contestó: "Te has equivocado de cuenta, eh". Algo que ha servido para montar un importante lío sobre si Óscar Puente tiene una cuenta secundaria en la red social X.

En cuestión de minutos, Óscar Puente ha contestado a un usuario que había asegurado que el ministro de Transportes tenía una cuenta secundaria "para tirarse flores" y que se había equivocado de perfil al publicarlo.

Visto el revuelo, Puente no ha dudado en contestar diciendo cuál era el motivo por el que había borrado el tuit. "Me sabe mal fastidiarte el pedazo de exclusiva. Una usuaria me manda ese mensaje y se lo reenvío al Director General de Carreteras", ha contado, junto a una captura de un mensaje privado de una usuaria que es igual que el texto que había publicado.

"No tengo precaución y al quedar en el porta (portapapeles) lo meto por error en el mensaje que he colgado sobre Béjar. Con una cuenta me sobra y me basta para teneros bailando", ha zanjado.