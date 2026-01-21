Adrián Barbón se lleva todos los aplausos con su respuesta a los que deshumanizan esta imagen de la reina Sofía 

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha sido muy aplaudido tras dar una potente respuesta a algunos comentarios que ha leído en las últimas horas en redes sociales sobre una imagen de la reina Sofía en el funeral de su hermana, Irene de Grecia, celebrado este lunes en Atenas.

El último adiós se dio en la catedral Metropolitana de la capital helena, mientras que sus restos se enterraron en el cementerio real de Tatoi, donde también descansan sus padres y su hermano, el rey Constantino. Ahí la reina Sofía se le vio abrazada a una bandera griega y entre lágrimas junto a su familia y, también, acompañada por otras figuras como su cuñada la reina Ana María de Grecia.

La imagen provocó, tal y como ha contado el líder del PSOE en Asturias, ciertos comentarios burlescos y el dirigente socialista ha sido tajante en su respuesta. "Como ahora todo se deshumaniza, leo en internet comentarios de todo tipo sobre esta imagen y me niego a no decir nada", ha comenzado diciendo.

"Centrémonos: se trata de una mujer de 87 años, que está enterrando a su hermana de 83 y llora, claro que sí. Porque con su hermana se termina la primera familia de su vida", ha sentenciado.

Su experiencia personal

Ahí ha sido cuando Barbón ha querido recordar su propia experiencia personal y familiar tras el fallecimiento de una de sus abuelas. "Recuerdo cuando murió mi güela Lala, la única hermana que quedaba, Antonia, no paraba de llorar y no se me olvida, no dejaba de decirme: 'con Lala entierro mi familia'", ha explicado.

El dirigente socialista, tal y como ha proseguido, le decía intentando consolarla y calmarla que también "tienes hijos, nietos y hasta bisnietos". Entonces le dijo una frase que, según ha asegurado, nunca olvidará: "Sí, pero era lo único que me quedaba de mis padres y hermanos, de la familia en que nací". "Es algo que me quedó grabado", ha sentenciado.

"Así que da igual seas monárquico o republicano o te dé igual lo uno o lo otro. Lo que ves en la imagen es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros al despedir a la última persona de tu primera familia, no la familia que creaste tú, sino en la que naciste. El dolor de ver que una página de tu vida se cierra. Y tiene que ser muy duro", ha rematado.

Barbón ha asegurado que "menos deshumanizar a las personas porque por debajo de los cargos que ocupen, ya sean reinas, presidentes de una república, presidentes del gobierno, presidentes de una autonomía o alcaldesas, allí está una persona, un ser humano que, aunque algunos no lo crean, lloran, sufren, ríen o sueñan como cualquier mortal".

"Por eso es tan terrible deshumanizar a las personas y por eso es tan horrible que el odio avance como lo hace", ha concluido su tuit.

