De su pasión por el piano a sus viajes a India: la vida de Irene de Grecia en imágenes
Una cita en el Auditorio Nacional de Música que Sofía e Irene no se perdían

La hermana de la reina Sofía ha fallecido este jueves a los 83 años. 

alt="alt="Irene, con sus padres y sus hermanos en Grecia""
  Irene, con sus padres y sus hermanos en GreciaImagen de la princesa Irene —a la izquierda— con sus padres, los reyes Pablo y Federica, y sus hermanos Sofía y Constantino.Getty Images
alt="alt="La princesa, cuando tenía cinco años, bailando con sus hermanos en los jardines de Tatoi con traje tradicional griego.""
  Irene, bailando con sus hermanos Sofía y Constantino en 1947La princesa, cuando tenía cinco años, bailando con sus hermanos en los jardines de Tatoi con traje tradicional griego.Corbis via Getty Images
alt="alt="Greek Royal Princess Sophia of Greece and Denmark, wearing a wedding dress designed by Jean Desses, and Spanish Royal Juan Carlos, Prince of Asturias, in his Spanish Army uniform, pose with their bridesmaids (Princess Irene of Greece and Denmark, Infanta Pilar of Spain, Princess Anne-Marie of Denmark, Princess Benedikte of Denmark, Princess Irene of the Netherlands, Princess Alexandra of Kent, Princess Anne of Orleans, Princess Tatiana Radziwill) ahead of their wedding ceremonies, in Athens, Greece, 14th May 1962. The wedding saw the Royal couple attend three ceremonies - a Roman Catholic ceremony at Athens' Cathedral Basilica of St Dionysius the Areopagite, a Greek Orthodox ceremony at the Metropolitan Cathedral of the Annunciation, and a civil ceremony held upon their return to the Royal Palace in Athens. (Photo by Hellas Press Athens/Keystone/Hulton Archive/Getty Images)""
  Dama de honor en la boda de los reyes Juan Carlos y Sofia Irene de Grecia, en la imagen junto a la reina Sofía, en su boda en 1962. Getty Images
alt="alt="La reina Sofía e Irene de Grecia en una visita a Segovia en 1964""
  Junto a la reina Sofía en una visita a Segovia en 1964La princesa Irene ha sido durante toda su vida la fiel escudera de su hermana. Cover/Getty Images
alt="alt="Los reyes Juan Carlos y Sofía, Federica de Grecia, Constantino y Ana María de Grecia e Irene de Grecia en La Zarzuela en 1968""
  En Zarzuela en 1968La princesa Irene, junto a los reyes Juan Carlos y Sofía, Federica de Grecia, Constantino y Ana María de Grecia. Cover/Getty Images
alt="alt="Federica de Grecia, los reyes Juan Carlos y Sofía, Felipe VI, las infantas Elena y Cristina, Constantino y Ana María de Grecia y sus hijos Alexia y Pablo de Grecia en La Zarzuela en la Navidad de 1968""
  La Navidad de 1968 en ZarzuelaIrene, con un vestido rojo en la fotografía, junto a su madre Federica de Grecia, los reyes Juan Carlos y Sofía, Felipe VI, las infantas Elena y Cristina, Constantino y Ana María de Grecia y sus hijos Alexia y Pablo de Grecia. Cover/Getty Images
alt="alt="La princesa, ensayando para su actuación en el Royal Festival Hall, en Londres, en junio de 1969.""
  Una gran pianistaLa princesa, ensayando para su actuación en el Royal Festival Hall, en Londres, en junio de 1969.Central Press/Getty Images
alt="alt="Irene de Grecia con su madre, Federica de Grecia, en Nueva York""
  Con su madre, Federica de Grecia, en Nueva YorkEn una imagen tomada en los años 60.Bettmann Archive
alt="alt="La princesa, de gran espiritualidad, viajó con su hermana Sofía a la presentación de un libro en el país asiático.""
  En un viaje a la India en 1982La princesa, de gran espiritualidad, viajó con su hermana Sofía a la presentación de un libro en el país asiático.Getty Images
alt="alt="La princesa Irene celebró en Londres junto a toda la familia el enlace de Alexia de Grecia y Carlos Morales""
  Con Felipe VI en la fiesta previa a la boda de su sobrina Alexia en 1999La princesa Irene celebró en Londres junto a toda la familia el enlace de Alexia de Grecia y Carlos MoralesPA Images via Getty Images
alt="alt="Una cita en el Auditorio Nacional de Música que Sofía e Irene no se perdían""
  Junto a su hermana en el Premio BMW de Pintura en 2003Una cita en el Auditorio Nacional de Música que Sofía e Irene no se perdíanWireImage
alt="alt="En la imagen, junto a Constantino y Ana María de Grecia""
  En la cena previa a la boda de Felipe y Letizia en 2004En la imagen, junto a Constantino y Ana María de GreciaWireImage/Getty Images
alt="alt="El matrimonio Fruchaud era inseparable de las hermanas Sofía e Irene. En la imagen, junto a Letizia.""
  Con sus inseparables amigos, Tatiana Radziwiłł y Henri Fruchaud en el Hotel Formentor en 2004El matrimonio Fruchaud era inseparable de las hermanas Sofía e Irene. En la imagen, junto a Letizia.WireImage/Getty Images
alt="alt="Irene, charlando con la entonces princesa de Asturias en el Auditorio Nacional""
  Con la reina Letizia en 2004Irene, charlando con la entonces princesa de Asturias en el Auditorio NacionalLalo Yasky/Getty Images
alt="alt="Sofía e Irene solían aprovechar los veranos en Mallorca para pasar tiempo en alta mar.""
  Navegando con su inseparable hermana mayor en 2005Sofía e Irene solían aprovechar los veranos en Mallorca para pasar tiempo en alta mar.Getty Images
alt="alt="La princesa Irene compartió grada con su hermana, Felipe y Letizia""
  En los Juegos Olímpicos de Londres 2012La princesa Irene compartió grada con su hermana, Felipe y LetiziaPascal Le Segretain/Getty Images
alt="alt="Una imagen en la que la princesa griega aparece relajándose en alta mar""
  En Mallorca con su hermana y la infanta Elena en 2013Una imagen en la que la princesa griega aparece relajándose en alta marCarlos Alvarez/Getty Images
alt="alt="Irene siempre hizo gala de un estilo informal y colorido.""
  En una fiesta en la embajada griega de Madrid en 2014Irene siempre hizo gala de un estilo informal y colorido.Carlos Alvarez/Getty Images
alt="alt="Las hermanas del último rey griego no quisieron perderse la celebración en Atenas.""
  En las bodas de Oro de Constantino y Ana María de Grecia en 2014Las hermanas del último rey griego no quisieron perderse la celebración en Atenas.Europa Press via Getty Images
alt="alt="La familia real española se desplazó al completo para homenajear el padre de Irene, Sofía y Constantino.""
  En el 50º aniversario de la muerte de Pablo de Grecia en el Palacio de Tatoi en 2014En el 50º aniversario de la muerte de Pablo de Grecia en el Palacio de Tatoi en La familia real española se desplazó al completo para homenajear el padre de Irene, Sofía y Constantino.Getty Images
alt="alt="La reina Sofía e Irene de Grecia en la boda de Leka II de Albania y Elia Zaharia en octubre de 2016""
  En la boda de Leka II de Albania y Elia Zaharia en octubre de 2016 en TiranaSofía e Irene volvieron a ser una vez más inseparables. Getty Images
alt="alt="Junto a la reina Sofía y el entonces ministro de Cultura José Guirao.""
  En un concierto de la Fundación Excelentia en 2019Junto a la reina Sofía y el entonces ministro de Cultura José Guirao.WireImage/Getty Images
alt="alt="El rey Juan Carlos e Irene de Grecia en el funeral de la infanta Pilar""
  Con el rey Juan Carlos, en el funeral de la infanta Pilar en 2020La princesa acompañó a su cuñado en la muerte de su hermana. Europa Press via Getty Images
alt="alt="Irene, con la reina Sofía y Pablo de Grecia en la Catedral de Atenas""
  En la boda del príncipe Philippos en 2021Irene, con la reina Sofía y Pablo de Grecia en la Catedral de AtenasNicolas Koutsokostas
alt="alt="Irene, con la futura reina saliendo de un restaurante de la isla""
  Con la princesa Leonor en agosto de 2022Irene, con la futura reina saliendo de un restaurante de la isla.Europa Press via Getty Images
alt="alt="Irene de Grecia junto a la infanta Cristina y sus hijos, Froilán y Victoria Federica en el funeral de Constantino de Grecia""
  En el funeral de su hermano, Constantino de Grecia, en enero de 2023La princesa se despidió de su hermano, el último rey de los helenos, junto al resto de su familia. dpa/picture alliance via Getty IMAGES
alt="alt="La reina Sofía e Irene de Grecia en el Premio BMW de Pintura 2023, última edición a la que asistió la princesa Irene""
  Junto a la reina Sofía en el Premio BMW de Pintura 2023 Fue la última edición a la que asistió Irene antes de empeorar su salud. Europa Press via Getty Images
alt="alt="La princesa Irene pasaba cada año el verano en Mallorca con la familia real.""
  Con la reina Letizia y la infanta Sofía en Mallorca en 2024La princesa Irene pasaba cada año el verano en Mallorca con la familia real.Getty Images
alt="alt="La reina Sofía, la infanta Cristina e Irene de Grecia en la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis en febrero de 2025""
  En la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis en febrero de 2025Irene asistió a la boda de su sobrino junto a su hermana y la infanta Cristina. Nikolas Kokovlis
