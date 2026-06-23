Adrián Barbón responde al portero del Sabadell que incitó a insultar a Sánchez: "¿Pero esto qué es?"

El presidente de El Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha criticado al portero del Sabadell Diego Fuoli por animar a los seguidores del club a insultar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la celebración por el ascenso a Segunda División, que organizó el club en el Ayuntamiento de la localidad catalana.

El ascenso del Sabadell, que se impuso al Zamora en la final de los playoffs, se vio emborronado por las palabras de Fuoli. Desde el balcón del Ayuntamiento, el guardameta del club catalán no dudó en incitar a que la gente insultara a Sánchez. "Voy a soltar aquí una frase... Bueno, una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez...", afirmó, antes de que algunos aficionados comenzaran a gritar "hijo de p***".

El cántico del portero del Sabadell provocó una reacción unánime en redes sociales, con críticas tanto al futbolista como al propio club. Ambos no tardaron en salir al paso emitiendo un comunicado.

Por este suceso se ha referido Barbón en una intervención ante los medios de comunicación. "Vi también un vídeo en el que el portero del Sabadell llamaba hijo de puta al presidente. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?", se ha preguntado enfadado.

"Ni al presidente, ni al último alcalde del municipio más pequeño, a ninguno de los políticos se le puede normalizar que te pueden llamar hijo de puta, faltar al respeto, calumniar, insultar o agredir", ha afirmado.

El presidente de El Principado de Asturias ha proseguido preguntándose "qué está pasando" con estas faltas de respeto.

"¿Qué es esto? Y yo lo digo con la autoridad moral que tengo de que yo jamás insulto a nadie porque si yo insultara, dirían ustedes, 'ay hombre, cómo ahora insultó al presidente del gobierno, sí te importa'. No, es que yo salí criticando cuando hubo insultos personales, incluso a dirigentes de Vox", ha recordado.

Finalmente, ha acabado explicando lo que entiende él por política: "La veo como un servicio público basado en el respeto y, ya que en medio de esta deriva general todo el mundo se insulta, yo no lo voy a hacer. Por eso, eso que pasó en Sabadell me pareció inaceptable".