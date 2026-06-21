Indignación generalizada por lo que ha hecho el portero del Sabadell durante la celebración del ascenso

Lío de los grandes por lo que ha hecho el portero del Sabadell, Diego Fuoli, durante la celebración por el ascenso a la Segunda División que ha organizado el club en el Ayuntamiento de la localidad catalana, junto a sus aficionados tras la victoria ante el Zamora.

En mitad de los discursos desde el ayuntamiento, el guardameta del club catalán no dudó en incitar a que la gente cantara el grito contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Voy a soltar aquí una frase... Bueno, una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez...", ha señalado, antes de que algunos aficionados comenzaran a gritar "hijo de p***".

El cántico del portero del Sabadell ha provocado una reacción unánime en redes sociales, con críticas tanto al futbolista como al propio club, que no ha dudado en salir al paso.

Palabras "impropias de un acto institucional"

"El CE Sabadell FC lamenta y rechaza los hechos ocurridos durante la celebración institucional del ascenso en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell", ha detallado en el escrito.

El club catalán ha señalado que "durante el acto se produjeron expresiones dirigidas contra el presidente del Gobierno de España, impropias de un acto institucional, que no representan los valores ni el espíritu de la entidad". "EI CE Sabadell FC es un club deportivo, plural y abierto, parte de una ciudad diversa e integradora. Somos un club de todos -aficionados, socios trabajadores y colaboradores de sensibilidades muy diversas- unidos por una misma pasión: el Sabadell", ha añadido.

"Una celebración que debía servir para compartir la alegría de un éxito colectivo no debería haberse visto acompañada de manifestaciones de esta naturaleza. La emoción y la euforia del momento no pueden hacernos perder de vista los principios de respeto y convivencia que deben presidir cualquier acto público, y muy especialmente un acto de carácter institucional", ha sentenciado.

"Me pareció una gracieta sin maldad"

El futbolista ha publicado un comunicado en redes sociales en el que ha pedido "disculpas" al club, a sus compañeros y a "todo aquel que se pudiera sentir ofendido" por lo que "sucedió ayer en la celebración del ascenso".

"Fruto de la euforia del momento y de lo vivido estos últimos días me dejé llevar de más y lo que en el momento me pareció una gracieta sin maldad se ha convertido en una bola gigante", ha explicado.

El guardameta del Sabadell ha pedido perdón a su club y compañeros por "empañar con esta tontería la celebración de una temporada histórica". "Espero que pese a ello hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta temporada de ensueño y que hayáis celebrado lo conseguido como se merece", ha añadido.