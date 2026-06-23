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El historiador Ian Gibson habla de España y confiesa lo que más "asco" le produce: "El espectáculo de las derechas..."
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El historiador Ian Gibson habla de España y confiesa lo que más "asco" le produce: "El espectáculo de las derechas..."

Para el hispanista, experto en Lorca, el Gobierno debería seguir buscando el cadáver del poeta granadino.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MADRID, SPAIN - MAY 29: Hispanist Ian Gibson at one of the booths of the 2022 Book Fair, in El Retiro Park, on 29 May, 2022 in Madrid, Spain. The Madrid Book Fair 2022 will be 'the largest of the 21st Century' with 378 booths with more than 400 exhibitors. This year, paper guides will be dispensed with, although there will be four screens and staff to guide visitors. The 81st edition of this literary event will run from Friday, May 27 to Sunday, June 12. In this edition, the Book Fair, in line with the European Year of Youth, has prepared a special program designed for young people and today, Sunday, will devote part of its program to this audience. (Photo By Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images)
El historiador hispanista Ian Gibson, durante una firma de libros en Madrid.Europa Press via Getty Images

El historiador hispanista Ian Gibson, nacido en Dublín, acaba de publicar No me encontraron, una obra que recoge los diarios de Federico García Lorca. A lo largo de seis décadas no ha dejado de reivindicar la figura del escritor granadino, cuyo cadáver aún no se ha encontrado

Gibson ha hablado para El País, donde ha dejado un consejo al Gobierno. El historiador irlandés ha recordado que el Ejecutivo sacó a Franco del Valle de los Caídos, y que por lo tanto "haría muy bien en seguir buscando el cadáver de Lorca". 

"Sería una gran decisión porque Lorca simboliza a todos los desaparecidos", ha añadido Gibson, quien asegura que el poeta andaluz "iba a ser el Shakespeare español". "Acaban con é sabiendo perfectamente o que perpetraban. No los podré perdonar nunca", ha afirmado en referencia al bando nacional, que le asesinó en 1936. 

El hispanista, además, ha cargado contra la España actual. "No es hoy la España culta, dialogante, con la cual llevo casi toda mi vida soñando", ha apuntado. A Gibson, "el espectáculo de las derechas en el Congreso" le produce "asco". 

Lorca, mucho más que un escritor

En una entrevista reciente para la Cadena SER, Gibson contó que había dedicado "casi 60 años a Lorca", y que pese a ello, "todavía no he llegado al fondo del pozo, a entrañar todos los misterios de este genio". 

Su interés comenzó a los 18 años, cuando descubrió el Romancero gitano y quedó "hipnotizado". Recuerda aquel momento como clave en su vida, porque a partir de entonces desarrolló lo que él mismo define como una "lorcamanía". 

"Ha supuesto un desgaste tremendo para la familia, he sido un egoísta", explicó. Buena parte de la culpa de de esa "obsesión" responde al asesinato del genio de Granada; una cuestión con la que es especialmente crítico.  

"No es solo Lorca: hablamos de 115.000 fusilados por el franquismo que siguen en cunetas como perros", sostiene. España, recordó Gibson, es "el segundo país con más fosas comunes después de Camboya".

Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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