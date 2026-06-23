Mercadona expande su modelo 'Tienda 9' a  tres nuevas ciudades españolas: gasta más de 10 millones de euros en su renovación más profunda

El futuro de Mercadona pasa por el modelo Tienda 9. Este formato de supermercado dispone de más espacios para productos frescos y agrupa otros artículos, por ejemplo, coloca juntos los refrigerados y congelados.

Otra de las novedades de Tienda 9 es la optimización de los procesos de corte, cocción y envasado, que se unifican en una zona de Obrador Central. La sección de comida preparada dispone también de un mayor espacio.

Tienda 9 reorganiza categorías e implanta pasillos más amplios y lineales diseñados para minimizar desplazamientos innecesarios.

Mercadona va a invertir 3.700 millones de euros para que Tienda 9 llegue a 59 supermercados en este año 2026. El primero de todos se puso en marcha en Xirivella (Valencia). Sirvió como prueba piloto y debido a su buen funcionamiento ahora se extiende por el resto del país.

Tienda 9 llega a estas localidades

En los últimos días ha habido nuevas aperturas de Tienda 9, concretamente en Gran Canaria, Lleida y Cartagena. Así son estos nuevos modelos:

Gran Canaria: la reforma se ha llevado a cabo en la localidad de Telde y ha supuesto 3,6 millones de euros. El supermercado ya no está organizado por secciones, sino por procesos, siendo el elemento clave el Obrador Central. Aquí se unen todas las áreas de productos frescos. El establecimiento cuenta con 52 empleados.

la reforma se ha llevado a cabo en la localidad de Telde y ha supuesto 3,6 millones de euros. El supermercado ya no está organizado por secciones, sino por procesos, siendo el elemento clave el Obrador Central. Aquí se unen todas las áreas de productos frescos. El establecimiento cuenta con 52 empleados. Lleida: se encuentra en el municipio de Cervera y dispone de las mismas características que los otros supermercados con Tienda 9, es decir, se basa en la centralización de áreas. La reforma ha costado 2,2 millones. Es la primera Tienda 9 en Lleida.

se encuentra en el municipio de Cervera y dispone de las mismas características que los otros supermercados con Tienda 9, es decir, se basa en la centralización de áreas. La reforma ha costado 2,2 millones. Es la primera Tienda 9 en Lleida. Cartagena: el nuevo Mercadona de esta localidad abrió el 1 de junio, concretamente en Cabo de Palos. Es uno de los supermercados más grandes de España, pues tiene una parcela de más de 13.000 metros y 325 plazas de aparcamiento. La cadena de Juan Roig ha invertido 5 millones de euros en esta reapertura.

En total, estas tres reformas han supuesto 10,8 millones de euros, sin duda una muestra de la importancia que da Mercadona a su nuevo modelo de supermercado.