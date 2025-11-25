Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Adrienne Chaballe, presentadora belga de 'De tapas por España', señala la ciudad española que le ha cautivado: "Me enamoró"
Virales
Virales

Adrienne Chaballe, presentadora belga de 'De tapas por España', señala la ciudad española que le ha cautivado: "Me enamoró"

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Adrienne Chaballe, presentadora belga de 'De tapas por España'.
Adrienne Chaballe, presentadora belga de 'De tapas por España', en una entrevista en la Cadena Ser.CADENA SER

Adrienne Chaballe, la presentadora belga del programa de TVE De tapas por España, ha señalado la ciudad española que le ha cautivado y que ha conocido grabando ese programa, en el que recorre el país descubriendo sus delicias gastronómicas.

En una entrevista en la cadena Cope, Chaballe explica que "España es muy diferente" a su "cultura gastronómica" y ha señalado las diferencias principales que ve a nivel gastronómico entre el sur y el norte de España.

"En el sur yo diría que la gastronomía, la cultura de la tapa, que lo tenéis aquí como un arte, es una cultura del disfrute, son más bien unas tapas de la cultura de relacionarse: comes de pie, estás en la barra, cambias de bar, puedes estar en tres bares diferentes para probar tapas diferentes. Hay un caos bonito que se crea en los bares del sur", explica.

En cambio, Chaballe, que también fue concursante en MasterChef, señala que "te vas al norte y pruebas los pintxos y esos pintxos son una elaboración a un nivel insospechado". 

"Yo no conocía San Sebastián ni Bilbao cuando fuimos y es increíble, son obras de arte", afirma antes de que Carlos Herrera le plantee: "¿De las ciudades de España hay alguna especialmente cautivadora?". "Ya que estás hablando de la materia prima del norte, Santander me enamoró".

"No lo conocía y entre una entrevista en el Centro Botín, que me encanta el arte, y luego te vas a probar la merluza, ese productazo que tienen allí... La verdad es que una parte de mi corazón se ha quedado en Santander", asegura. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

En el caso de ejemplos concretos, la presentadora señala que en Bilbao le impresionó especialmente una tapa concreta del restaurante Mina: "Una especie de crema o de flan de cebolla caramelizada con un caldo de chipirones y un poquito de caviar".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 