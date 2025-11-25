Adrienne Chaballe, presentadora belga de 'De tapas por España', señala la ciudad española que le ha cautivado: "Me enamoró"

Adrienne Chaballe, la presentadora belga del programa de TVE De tapas por España, ha señalado la ciudad española que le ha cautivado y que ha conocido grabando ese programa, en el que recorre el país descubriendo sus delicias gastronómicas.

En una entrevista en la cadena Cope, Chaballe explica que "España es muy diferente" a su "cultura gastronómica" y ha señalado las diferencias principales que ve a nivel gastronómico entre el sur y el norte de España.

"En el sur yo diría que la gastronomía, la cultura de la tapa, que lo tenéis aquí como un arte, es una cultura del disfrute, son más bien unas tapas de la cultura de relacionarse: comes de pie, estás en la barra, cambias de bar, puedes estar en tres bares diferentes para probar tapas diferentes. Hay un caos bonito que se crea en los bares del sur", explica.

En cambio, Chaballe, que también fue concursante en MasterChef, señala que "te vas al norte y pruebas los pintxos y esos pintxos son una elaboración a un nivel insospechado".

"Yo no conocía San Sebastián ni Bilbao cuando fuimos y es increíble, son obras de arte", afirma antes de que Carlos Herrera le plantee: "¿De las ciudades de España hay alguna especialmente cautivadora?". "Ya que estás hablando de la materia prima del norte, Santander me enamoró".

"No lo conocía y entre una entrevista en el Centro Botín, que me encanta el arte, y luego te vas a probar la merluza, ese productazo que tienen allí... La verdad es que una parte de mi corazón se ha quedado en Santander", asegura.

En el caso de ejemplos concretos, la presentadora señala que en Bilbao le impresionó especialmente una tapa concreta del restaurante Mina: "Una especie de crema o de flan de cebolla caramelizada con un caldo de chipirones y un poquito de caviar".