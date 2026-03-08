Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Afra Blanco da una lección de patriotismo a "la derecha y a la extrema derecha" en menos de un minuto: para verlo en bucle
Virales

Afra Blanco da una lección de patriotismo a "la derecha y a la extrema derecha" en menos de un minuto: para verlo en bucle

"Esa es la suerte que tenéis".

Daniel Pueblas Lara
La sindicalista Afra Blanco, durante su intervención en 'Xplica', en el plató de 'La Sexta'.

La tertuliana y sindicalista Afra Blanco ha dejado una intervención de las que no se olvidan este sábado en laSexta Xplica. En un momento del programa, se ha dirigido a los invitados que defienden políticas conservadoras, dándoles una lección de patriotismo.

"Si algunos consideran que Pedro Sánchez está perdido...no te quiero contar cómo están Núñez Feijóo y Abascal", ha empezado Afra Blanco, que ha contado lo que, en su opinión, hace la derecha cuando gobierna.

"No hay pasta para rescatar a los sectores de actividad ni para rescatar a las personas. Eso es lo que nos diría la derecha y la extrema derecha si hoy estuvieran gobernando. ¿Por qué? Porque se han dedicado y se dedican a saquear las arcas del estado a través de sus perdones fiscales", ha dicho la colaboradora de laSexta. 

Pero Afra Blanco ha ido más allá, asegurando que para PP y Vox "cuando llega el momento de rescatar a sectores de actividad y ayudar a trabajadores y pensionistas no hay pasta". 

"La suerte que tenéis los empresarios y los trabajadores"

Para la tertuliana, España sale mejor de una crisis cuando "se protege y no cuando se despide". "Esta es la suerte que tenéis, tanto vosotros, los empresarios, como nosotros, los trabajadores", ha apuntado. 

Al hilo de esto, ha hecho una reflexión sobre lo que para ella es el patriotismo. "Para mí son los ERTES, es la excepción ibérica, efectivamente, es el mecanismo RED, sí, son las ayudas directas, es el bono social eléctrico, sí, es también las ayudas o la gratuidad del transporte público...", ha enumerado la tertuliana. 

En esta línea, y al mismo tiempo, también ha dejado claro lo que, para ella, no es el patriotismo. "Ahora, lo que para mí no es el patriotismo es la factura de más de 1.000 millones de euros para reconstruir una tierra que nos dedicamos a destruir que se llama Irak". 

"Yo pediría responsabilidad mutua, propia y colectiva. Si hoy tenemos algunas certezas, esas certezas no serían tales si gobernara la derecha y la extrema derecha en este país", sentenció Afra Blanco, que a su vez dijo que Feijóo y Abascal, a diferencia de Sánchez, "ni están" en estos momentos.

