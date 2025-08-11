La sindicalista Afra Blanco sacude el debate con su vaticinio de si habrá pensiones en el futuro

La sindicalista Afra Blanco ha vuelto a sacudir el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones en España con un augurio que ha causado gran revuelo en el marco del último programa de 'Xplica', en 'LaSexta', donde no ha dudado en poner sobre la mesa una cuestión que quizás no se haya venido tratando tanto cuando surge esta cuestión en los debates y análisis.

Afra Blanco se ha mojado en lo referente a indicar si cree que habrá pensiones o no en el futuro. Todo ha tenido lugar en el marco de una conversación con una pensionista, sobre la viabilidad de uno de los pilares del Estado del Bienestar, momento en el que se ha cuestionado a la sindicalista.

"Me va a permitir defender que sí vamos a tener las pensiones, esto es algo absolutamente cíclico", ha comenzado a augurar Blanco, para que se escuchase un sonoro "¡dios te oiga!". La sindicalista la ha recogido al momento: "No, dios me oiga no, más que nada, dios nos oiga en la reclamación, la reivindicación y la lucha de los trabajadores, que seremos finalmente los que defendamos, como ha sido siempre, el sistema público de pensiones".

Afra Blanco: "No tanto por los cojones de unos..."

Con todo, Blanco ha ido más allá recordando que a "ustedes, también les dijeron que no iban a tener pensiones, y las tuvieron" vaticinando que "a nosotros nos pretenden decir que no vamos a tener pensiones, y las tendremos. No tanto por los cojones de unos, sino seguramente por los ovarios de todas". Pero también ha matizado cómo pueden llegar a ser esos subsidios, la clave del elemento que ha introducido en el debate. Cómo serán esas pensiones del futuro.

En esa línea, Afra Blanco ha deslizado que el verdadero debate pasa por si las futuras pensiones tendrán que apoyarse en el sector privado en fórmulas mixtas o nuevas: "El debate es si esto va a ser público o si va a ser privado".