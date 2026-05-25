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Antón Losada se apunta a 'La tesis del meteorito' para explicar el Caso Zapatero: va con un serio aviso al Gobierno
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Antón Losada se apunta a 'La tesis del meteorito' para explicar el Caso Zapatero: va con un serio aviso al Gobierno

"No sé si es pedir un milagro o no". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Pedro Sanchez y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.CARLOS PINA

Antón Losada ha analizado este lunes en Hoy por hoy las implicaciones que tiene la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero para el Gobierno de Pedro Sánchez y por qué este no es un caso que pueda pasar desapercibido. 

Ha explicado el tertuliano 'la tesis del meteorito': "Este es el meteorito que ha caído sobre la política española y el efecto es muy difícil de normalizar y me da la sensación de que en Moncloa no se acaban de enterar de qué es el meteorito que ha caído". 

Para Losada, "esto no es como lo de antes": "Esto no es lo de Begoña Gómez. No es lo del hermano. Esto no es ni siquiera lo de Ábalos y Santos Cerdán. Lo peor del auto de Zapatero y de la imputación es que Zapatero nos había dicho que él no hacía estas cosas. Es la cuestión". 

El tertuliano ha puesto sobre la mesa que lo que atañe a Zapatero no tiene sólo que ver con lo jurídico, penal y económico "que ya se verá". Es el efecto moral y simbólico: "Es el impacto que esto tiene sobre algo que en este momento mueve la política en España y en medio mundo, que son las emociones". 

Zapatero era, en palabras de Losada, "un agitador de emociones" al igual que lo es Pedro Sánchez: "En este momento, buena parte de la izquierda, digamos recuperándose del meteorito, del impacto, con la vista puesta en el 2 de junio querido creer que el 2 de junio va a haber una explicación y va a ser suficiente. No sé si es pedir un milagro o no". 

Lo único que queda es conocer la versión de Zapatero por lo que, de momento, se muestra prudente a hacer valoraciones de ningún tipo antes de conocer "la versión del imputado". 

"El impacto político es el del meteorito que puede acabar con la legislatura es evidente. El Gobierno no puede limitarse a esperar que el 2 de junio Zapatero pase a ser el bambi de acero cuando era presidente y le dé la vuelta a la situación porque él estará en su dinámica de defensa personal. Es el Gobierno el que tiene que recuperar la iniciativa política", ha sentenciado. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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