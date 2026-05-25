Antón Losada se apunta a 'La tesis del meteorito' para explicar el Caso Zapatero: va con un serio aviso al Gobierno

Antón Losada ha analizado este lunes en Hoy por hoy las implicaciones que tiene la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero para el Gobierno de Pedro Sánchez y por qué este no es un caso que pueda pasar desapercibido.

Ha explicado el tertuliano 'la tesis del meteorito': "Este es el meteorito que ha caído sobre la política española y el efecto es muy difícil de normalizar y me da la sensación de que en Moncloa no se acaban de enterar de qué es el meteorito que ha caído".

Para Losada, "esto no es como lo de antes": "Esto no es lo de Begoña Gómez. No es lo del hermano. Esto no es ni siquiera lo de Ábalos y Santos Cerdán. Lo peor del auto de Zapatero y de la imputación es que Zapatero nos había dicho que él no hacía estas cosas. Es la cuestión".

El tertuliano ha puesto sobre la mesa que lo que atañe a Zapatero no tiene sólo que ver con lo jurídico, penal y económico "que ya se verá". Es el efecto moral y simbólico: "Es el impacto que esto tiene sobre algo que en este momento mueve la política en España y en medio mundo, que son las emociones".

Zapatero era, en palabras de Losada, "un agitador de emociones" al igual que lo es Pedro Sánchez: "En este momento, buena parte de la izquierda, digamos recuperándose del meteorito, del impacto, con la vista puesta en el 2 de junio querido creer que el 2 de junio va a haber una explicación y va a ser suficiente. No sé si es pedir un milagro o no".

Lo único que queda es conocer la versión de Zapatero por lo que, de momento, se muestra prudente a hacer valoraciones de ningún tipo antes de conocer "la versión del imputado".

"El impacto político es el del meteorito que puede acabar con la legislatura es evidente. El Gobierno no puede limitarse a esperar que el 2 de junio Zapatero pase a ser el bambi de acero cuando era presidente y le dé la vuelta a la situación porque él estará en su dinámica de defensa personal. Es el Gobierno el que tiene que recuperar la iniciativa política", ha sentenciado.