Condenan a tres años y medio de cárcel al capitán de barco hundido en Indonesia en el que viajaba una familia española

Un tribunal de Indonesia condenó este lunes a 3,5 años de prisión al capitán del barco que naufragó con una familia española a bordo

Un tribunal de Indonesia condenó este lunes a 3,5 años de prisión al capitán del barco que naufragó en Indonesia el pasado diciembre en el Parque Nacional de Komodo del archipiélago asiático con una familia española de seis miembros a bordo, de los que solo dos sobrevivieron.

La corte halló culpables del delito de negligencia tanto al capitán, de 56 años, como al jefe de la sala de máquinas, de 22, a quien condenó a dos años y seis meses de prisión.

Según la investigación policial, el capitán no controlaba el timón en el momento del accidente, sino el jefe de máquinas, quien no contaba con la licencia adecuada.

"El capitán delegó la autoridad de navegación a otra persona. Sin embargo, la responsabilidad sigue siendo suya (...) El capitán está obligado a prevenir o anticipar un riesgo o peligro, no solo a responder ante la situación", apuntó el panel de magistrados durante la lectura de la sentencia.

Por su parte, el jefe de máquinas admitió durante el proceso "tener conocimientos de navegación basados en las enseñanzas del capitán", a quien sustituía en ocasiones a los mandos de la nave, a pesar de no contar con una licencia para llevar el timón, apuntaron los jueces durante la vista de hoy.

Los jueces también determinaron que el capitán actuó de manera negligente al no informar a los pasajeros sobre los procedimientos de seguridad, como el uso de chalecos salvavidas, y no prestar auxilio a las víctimas cuando el barco comenzó a hundirse.

A finales de marzo, Andrea Ortuño, la española que sobrevivió al naufragio junto a su hija, declaró por videoconferencia que los tripulantes "nunca socorrieron" a sus hijos y marido fallecidos y que en "ningún momento" los tripulantes les explicaron los protocolos de seguridad.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó un operativo de búsqueda para los cuatro españoles que quedaron desaparecidos.

Tras 15 días de operativo, los rescatistas recuperaron los restos mortales de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de Ortuño. El cuerpo de otro hijo de la superviviente y de una expareja nunca fue encontrado.

Además de las dos españolas, cuatro tripulantes y un guía también sobrevivieron, todos indonesios.