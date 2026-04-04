Estos 44 segundos de Ayuso están dando que hablar en plena Semana Santa: muchos se acuerdan de lo que dijo hace siete años

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado unas declaraciones este viernes en plena Semana Santa que ha provocado un gran revuelo en las últimas horas. Sobre todo, porque muchas personas que se están acordando de lo que dijo hace siete años.

Después de presenciar procesiones en Málaga y Sevilla, la dirigente madrileña ha vuelto a la región que lidera para vivir en primera persona la Pasión de Daganzo de Arriba, Fiesta de Interés Turístico Regional, que este año celebra su 40º aniversario.

En declaraciones a Telemadrid, Ayuso ha justificado que "es una cuestión de fe y también es una cuestión de cultura". "Porque pienso que esto es lo que somos y de dónde venimos y es lo que ha configurado parte de nuestro pensamiento", ha razonado.

"Así que saber que, en los pueblos de Madrid, en todos los municipios, en toda la geografía madrileña, que haya personas de todas las edades que se involucran con la fe, con las tradiciones, con lo que somos", ha justificado.

Ayuso ha destacado que la verdad es que todas estas tradiciones "nos encantan". "Porque esto significa que van para largo, que no son moda, que no son pasado", ha expuesto.

"Creo que tenemos todo el tiempo del mundo para ser todo el rato lo mismo. Así que, en fechas señaladas, recordemos de dónde venimos. La verdad, la luz y lo que nos ha hecho es llegar hasta aquí. Pienso que es precioso", ha asegurado, en un vídeo que ha compartido el Partido Popular de Madrid.

Lo que dijo hace siete años

La polémica ha surgido con las declaraciones que la misma Ayuso defendió hace siete años, en mayo de 2019, en una entrevista al diario El País. Era su primera campaña electoral como candidata del PP a la Comunidad de Madrid y no dudó en dejar clara su visión.

En un momento de la entrevista, aseguró que en el PP no se meten en lo que hacen los miembros del partido. "Yo, por ejemplo, no sé quién es creyente o qué piensan de la mayoría de las cosas", señaló.

Acto seguido, a Ayuso le preguntaron sobre si ella es creyente y respondió lo siguiente: "De niña perdí la fe, a los nueve años, a la edad de hacer la comunión, más o menos. Cuando falleció mi abuelo entré en una crisis y no la he recuperado. Lo he lamentado toda la vida, por otra parte. Pensé que debía centrarme en el terreno y actuar por mi cuenta sin esperar dogmas", señaló.

Una respuesta que está siendo muy recuperada en las últimas horas: