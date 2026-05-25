Jarro de agua fría del PNV al PP en cuestión de horas: criticar a Sánchez no supone aupar a Feijóo

Una vez más, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha sido capaz de pasar de hacer caldear los ánimos de un Partido Popular que demanda cuatro votos para una moción de censura con la que hacer al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez a dejarles caer una metafórica jarra de agua fría sobre esos mismos deseos de los populares. Pero lo han hecho en apenas unas horas.

Desde la formación jeltzale, concretamente desde el más alto nivel del partido, han dejado una seria advertencia o toque de atención al presidente del Ejecutivo central, tras las informaciones que se han ido revelando en torno al 'caso Plus Ultra' y la supuesta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una supuesta red de tráfico de influencias.

El presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, defendió en un acto en la localidad vizcaína de Durango que "sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada".¡, al tiempo que valoró que es "ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura", apuntalando la idea de la necesidad de un adelanto electoral. Sin embargo, horas más tarde, desde el PNV han tenido que mandar un mensaje directo a la derecha tradicional española.

El PNV advierte al PP: "Una cosa es ser crítico con Sánchez..."

En esta ocasión ha sido la voz de los nacionalistas vascos en el Parlamento vasco el que se ha pronunciado en la mañana de este lunes. Se trata de Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Eusko Legebiltzarra, quien en declaraciones a la ETB-1, ha matizado esas declaraciones de Esteban. Atxustegi ha recordado que el 'caso Plus Ultra' no es una cuestión que golpea solo en el seno del PSOE, "sino que hay sospechas en el propio Gobierno", lo que "pone en una situación muy difícil su continuidad".

"No estar con Sánchez no significa, en absoluto, que apoyaremos a Feijóo" Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento vasco

Tras esa afirmación, el portavoz jeltzale ha sido muy claro: "Pero una cosa es ser muy crítico con Sánchez, que en este momento Sánchez no cuente con nuestro apoyo y otra cosa muy diferente es hablar de una moción de censura o de impulsar otras hipótesis". También ha remarcado que "eso no va a pasar", antes de realizar un repaso por la hemeroteca: "[El PNV] lo ha dicho muchas veces pero lo vuelve a decir": 'No estar con Sánchez no significa, en absoluto, que apoyaremos a Feijóo'".

Cabe recordar que el PNV ya venía de sufrir un brusco desencuentro con sus compañeros en el Gobierno vasco de coalición, el PSE. Vino dado por una imagen satírica realizada mediante inteligencia artificial (IA) por parte de los socialistas vascos, que mostraba a Aitor Esteban tirándose a una piscina y que llevó a los nacionalistas vascos a cancelar una reunión. El propio Pedro Sánchez aprovechó las intervenciones de la sesión de control al Gobierno en el Congreso para rebajar la tensión.