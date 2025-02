Al Gran Wyoming le sobran 20 segundos para dictar sentencia sobre el golpe de un cámara al novio de Ayuso

El Gran Wyoming ha reaccionado en 20 segundos a la polémica después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recriminase a la Delegación del Gobierno en la región la falta de un dispositivo de seguridad en la declaración de su pareja, Alberto González Amador, y ha asegurado que ha sido "agredido" por un cámara.

"Si ya era difícil ver declarando a González Amador, después de esto a lo mejor no vuelve a aparecer", ha dejado caer Wyoming en El Intermedio.

"Se va a pillar una baja de seis meses o la incapacidad absoluta. Yo le daré un consejo: vuelva a las pelucas, concretamente una afro, así tiene una cabeza acolchadita para la próxima vez que se estampe contra un cámara", ha señalado el presentador.

Mientras, Ayuso ha señalado: "Me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de políticos, de según qué políticos. Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, le ha agredido porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto".

"Que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible. ¿Y qué pasaría si fuera la mujer o el marido de cualquier ministro o un asesor de cualquier ministro? ¿Qué no estaría ocurriendo en España? ¿Por qué tenemos que pasar por esto todos los demás?", se ha preguntado.