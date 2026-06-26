Alba Carrillo no puede contenerse al ver lo que dice Felipe González sobre las siglas LGTBI: "Me da pena por los que pensaron que era un buen político"

El expresidente del Gobierno Felipe González se ha convertido en uno de los protagonistas del día tras sus declaraciones sobre las siglas LGTBI. En un encuentro en el que coincidió con Emiliano García-Page, el exlíder socialista dejó una de sus ya habituales salidas del tiesto.

"Cada vez me inquieta más lo larga que se va haciendo la lista: LGTBI no sé qué y al final, como no cabe, plus", señaló González, provocando miles de reacciones. Entre ellas, las de la senadora senadora de Más Madrid y activista Carla Antonelli.

Pero la política no ha sido la única en comentar las declaraciones. Este viernes, Alba Carrillo ha abordado la polémica en El sótano, el programa que conduce en Ten TV. Haciendo gala de su particular estilo, la exmodelo ha sido muy clara a la hora de expresar su opinión.

"Sobre todo, a mí me da pena por mi padre y por todas esas personas que en los ochenta pensaron que este señor era un buen político", ha dicho la televisiva, quien se ha mostrado muy indignada por las palabras de Felipe González.

"Cállate, que es gratis"

Al hilo de esto, la presentadora de El sótano ha profundizado en esta cuestión, señalando que, aunque la vida te vaya bien, "cuando tienes unos ideales" no debería perderse "la perspectiva de las necesidades sociales que no son las que tú tienes".

Algunos colaboradores del programa han incidido en las declaraciones del expresidente del Gobierno, afeándole su actitud. "Muchas veces habla la gente que más tiene que callar", ha señalado una de ellas.

"Felipe (González) es verdad que en su momento igual sí fue progresista, pero ahora ya no huele a progresismo; huele a palo de golf, huele a yate... ¿qué esperamos de Felipe González? Cállate, que es gratis", ha apuntado otro.

En la misma línea ha ido Marta Riesco, quien ha dicho que "más que lo que dice, es el tono con lo que lo dice". "Totalmente flipando con esas declaraciones; muy mal, Felipe", ha apuntado al tiempo que hacía un gesto de disconformidad con la mano.