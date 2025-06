Alba Carrillo se sincera y responde a si un gobierno del PP la dejaría sin trabajo en TVE

La televisiva y colaboradora de diferentes espacios de TVE, Alba Carrillo, se ha sincerado este miércoles en una entrevista en el Hoy por hoy de la Cadena SER sobre si ella dejará de trabajar para la Corporación pública en caso de que el PP esté en el Gobierno.

Todo ha comenzado con Carrillo defendiendo el derecho a mostrar y a opinar según lo que se piense, pueda gustar o no. Ella, tal y como ha afirmado, lleva haciendo años esto hasta el punto de verlo natural.

"Han aprendido a verme que yo soy como soy, pero es verdad que es algo en extinción, la gente intenta no mojarse porque además piensan que cuando puede cambiar el partido político su trabajo puede estar en peligro", ha afirmado.

"Si gana el PP yo creo que me iré a la calle, yo digo que me quedan como mucho dos años, pero no por eso voy a cambiar mi manera de pensar", ha añadido de forma tajante. Carrillo ha señalado que va con ella esta actitud y que cree que, en su opinión, hay que hacerlo así.

Sin embargo, sí que ha reconocido que hay otros famosos que prefieren no mojarse para evitar que les pueda tener consecuencias: "Hay gente que tiene miedo a perder contratos, hay marcas que te significan te sacan del juego y quieren gente aburrida y sin criterios, aunque hay grandes excepciones".

Además, también ha señalado que ella ha vivido esta evolución en sus carnes y que por esto puede hablar de este tema. "Si siempre hubiera sido como ahora... pero como he vivido estar en otra situación sé que es fundamental hablar".