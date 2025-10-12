Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Aldi pone a la venta desde el 11 de octubre y por poco tiempo uno de sus productos estrella
Virales

Virales

Aldi pone a la venta desde el 11 de octubre y por poco tiempo uno de sus productos estrella

Vale 6,99 y el boca oreja hace que siempre se agote rápido. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
El logotipo de Aldi.GETTY

Octubre es el mes de Halloween en Estados Unidos y, cada vez más, también en España donde las tiendas y supermercados amoldan su oferta a esta festividad que cada vez tiene más adeptos en España. 

En Aldi, cada mes de octubre se vive un pequeño terremoto con la llegada de su conocido panetonne de calabaza de Halloween, que todos los años es un éxito y que, como cuentan las propias cajeras del gigante alemán cuando se les pregunta —bueno cuando yo les pregunto— cada año se agota antes. 

En una rápida búsqueda en redes sociales, tanto X, como Mastodon como Instagram y Tikok, se puede ver lo mucho que triunfa el panetonne de calabaza que vale 6,99 y que está relleno de crema de calabaza dulce y que tiene trozos grandes, en cuadrados, de la calabaza confitada. 

Como se especifica en la web, el producto lleva "calabaza escarchada y preparado de calabaza". Además lleva harina integral 7% y está elaborado con huevos de gallinas sueltas en el gallinero. Y, como no podía ser de otra forma, su origen es italiano. 

En X también triunfa: "Tías lo acabo de probar. Es probablemente el panettone más rico que he probado ESTÁ INCREÍBLE. La crema de calabaza de dentro BUAH BUAH BUAH. Si tenéis un Aldi cerca ID". 

"Tendrán puestas ya las cositas de Halloween en Aldi? Quiero pillar de nuevo el panetonne de calabaza", es un comentario que se repite desde hace tres años en la red social de Elon Musk.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 