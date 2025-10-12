Aldi pone a la venta desde el 11 de octubre y por poco tiempo uno de sus productos estrella

Octubre es el mes de Halloween en Estados Unidos y, cada vez más, también en España donde las tiendas y supermercados amoldan su oferta a esta festividad que cada vez tiene más adeptos en España.

En Aldi, cada mes de octubre se vive un pequeño terremoto con la llegada de su conocido panetonne de calabaza de Halloween, que todos los años es un éxito y que, como cuentan las propias cajeras del gigante alemán cuando se les pregunta —bueno cuando yo les pregunto— cada año se agota antes.

En una rápida búsqueda en redes sociales, tanto X, como Mastodon como Instagram y Tikok, se puede ver lo mucho que triunfa el panetonne de calabaza que vale 6,99 y que está relleno de crema de calabaza dulce y que tiene trozos grandes, en cuadrados, de la calabaza confitada.

Como se especifica en la web, el producto lleva "calabaza escarchada y preparado de calabaza". Además lleva harina integral 7% y está elaborado con huevos de gallinas sueltas en el gallinero. Y, como no podía ser de otra forma, su origen es italiano.

En X también triunfa: "Tías lo acabo de probar. Es probablemente el panettone más rico que he probado ESTÁ INCREÍBLE. La crema de calabaza de dentro BUAH BUAH BUAH. Si tenéis un Aldi cerca ID".

"Tendrán puestas ya las cositas de Halloween en Aldi? Quiero pillar de nuevo el panetonne de calabaza", es un comentario que se repite desde hace tres años en la red social de Elon Musk.