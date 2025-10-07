Alertan del 'timo de la doble llamada' y ojo porque es sencillo caer en la trampa 

Las estafas evolucionan casi al mismo ritmo que la tecnología. Los ladrones de datos suelen ir siempre por delante de las autoridades y son expertos en idear nuevos métodos cada vez más sofisticados para robar cuentas bancarias.

La experta en ciberseguridad María Aperador ha alertado en sus redes sociales del timo de la doble llamada, una estafa en la que es fácil caer porque usan el pretexto de que la OCU lo avala.

El modus operandi el siguiente: los estafadores llaman por teléfono y se hacen pasar por una operadora de teléfono y te dicen que te suben la tarifa "de manera considerable", algo que cabrearía a cualquiera.

Poco después, el cliente recibe otra llamada de otra supuesta compañía que casualmente te va a ofrecer una tarifa más barata "incluso dicen estar respaldados por la OCU para sonar más creíbles".

"Ninguna de las dos llamadas es real. Su objetivo es quedarse con tus datos bancarios y personales para luego estafarte o robarte dinero", denuncia Aperador en un vídeo en TikTok.

¿Cómo se pueden proteger los usuarios? Contactando con la operadora "para verificar que el cargo es real" y no dando, bajo ningún concepto, datos personales en una llamada que tú no hayas hecho. Aperador también recomienda su aplicación con la que puedes preguntar si lo que te intentan hacer es una estafa.

En su web, la OCU también ha denunciado esta práctica. "Llevamos bastante tiempo denunciando que algunos consumidores estaban siendo víctimas del 'el timo de la doble llamada', cuyo fin último parece ser conseguir que, mediante engaños, acaben cambiando de compañía", explican.

Y zanjan: "Esta dudosa práctica afecta a clientes de distintas operadoras (Pepephone, Movistar, Vodaphone...), y además, en muchos casos se recurre al nombre de OCU como argumento para convencer al usuario de la bondad del cambio. Es una estafa que desde OCU insistimos en desenmascarar".