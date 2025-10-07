Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Alertan del 'timo de la doble llamada' y ojo porque es sencillo caer en la trampa
Virales

Virales

Alertan del 'timo de la doble llamada' y ojo porque es sencillo caer en la trampa 

Meten en la OCU en la ecuación y es mentira. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Una persona descolgando la llamada de un número desconocido.MARIA PAVLOVA / Getty

Las estafas evolucionan casi al mismo ritmo que la tecnología. Los ladrones de datos suelen ir siempre por delante de las autoridades y son expertos en idear nuevos métodos cada vez más sofisticados para robar cuentas bancarias. 

La experta en ciberseguridad María Aperador ha alertado en sus redes sociales del timo de la doble llamada, una estafa en la que es fácil caer porque usan el pretexto de que la OCU lo avala. 

El modus operandi el siguiente: los estafadores llaman por teléfono y se hacen pasar por una operadora de teléfono y te dicen que te suben la tarifa "de manera considerable", algo que cabrearía a cualquiera. 

Poco después, el cliente recibe otra llamada de otra supuesta compañía que casualmente te va a ofrecer una tarifa más barata "incluso dicen estar respaldados por la OCU para sonar más creíbles". 

"Ninguna de las dos llamadas es real. Su objetivo es quedarse con tus datos bancarios y personales para luego estafarte o robarte dinero", denuncia Aperador en un vídeo en TikTok. 

¿Cómo se pueden proteger los usuarios? Contactando con la operadora "para verificar que el cargo es real" y no dando, bajo ningún concepto, datos personales en una llamada que tú no hayas hecho. Aperador también recomienda su aplicación con la que puedes preguntar si lo que te intentan hacer es una estafa. 

En su web, la OCU también ha denunciado esta práctica. "Llevamos bastante tiempo denunciando que algunos consumidores estaban siendo víctimas del 'el timo de la doble llamada', cuyo fin último parece ser conseguir que, mediante engaños, acaben cambiando de compañía", explican. 

Y zanjan: "Esta dudosa práctica afecta a clientes de distintas operadoras (Pepephone, Movistar, Vodaphone...), y además, en muchos casos se recurre al nombre de OCU como argumento para convencer al usuario de la bondad del cambio. Es una estafa que desde OCU insistimos en desenmascarar". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 