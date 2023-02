Almudena Ariza zanja el debate sobre la comentada foto de Ione Belarra con una sola frase

La corresponsal de TVE Almudena Ariza ha sido rotunda a la hora de valorar la forma en la que apareció este pasado fin de semana la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, en un acto organizado por la formación morada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Belarra, que estuvo en el acto junto a entre otras Irene Montero, fue criticada por multitud de cuentas de Twitter vinculadas a derecha por no llevar sujetador. "¿En serio?", le preguntó el representante de Vox Bertrand Ndongo.

"Porque la obligación de llevar sujetador está escrito en el mismo código de honor que mantener relaciones sexuales si te fuiste a casa con él. Basta de avergonzar a las mujeres, basta de violencias", respondió Belarra.

Ariza ha defendido a la representante de Unidas Podemos y ha sido tajante sobre la polémica surgida por su imagen: "No. Los hombres no deciden si las mujeres tenemos que llevar o no sujetador. Y punto".

Montero también ha defendido a su compañera de partido y de Gobierno con una tajante respuesta. ""Tal cual. Y de fondo siempre lo mismo: el control sobre nuestros cuerpos. Que no ejerzamos nuestro derecho a la libertad sexual", ha escrito.

En este mismo sentido se ha pronunciado en su cuenta de Twitter Patrycia Centeno, experta en comunicación no verbal y estética política.

La experta ha subido la foto de Belarra junto a otras similares de Jennifer Aniston o Angelina Jolie. "Precioso el suéter de Ione Belarra y preciosos los pezones libres", ha escrito Centeno.