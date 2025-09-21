Alquila un apartamento en Nueva York por 200 euros la noche: el resultado es mejor verlo

Al irnos de vacaciones o al hacer una pequeña escapada y alquilar un apartamento, o incluso la habitación de un hotel, a veces sale como uno espera. Usualmente, uno tiene la oportunidad de revisar qué se está alquilando, con diferentes imágenes que nos permiten comprobar cómo es la estancia. Puede salir bien o mal.

El caso de la usuaria de TikTok @anagr.10 no ha sido diferente del que se suele hacer viral en redes sociales, ya que ese tipo de situaciones son los que llaman la atención porque lo prometido a lo que es la realidad es bastante diferente.

Alquiló, junto a un acompañante, una habitación de hotel de Nueva York, en el que se quedó una noche por aproximadamente 200 euros al cambio. "¿Hotel o cárcel?", arrancaba, preguntando con ironía, tanto por el tamaño como por la estética del lugar, además de los 'muebles' a su disposición.

El 'room tour' comenzaba enseñando el armario, frente a la puerta de entrada, sin puerta y empotrado con dos baldas para poder colocar la ropa. Justo debajo, el cubo de la basura. El baño ha sido lo más curioso: "Un lavabo y un espejo, muy a lo presidiario". La gran pregunta ha sido dónde está el váter, ya que han enseñado prácticamente todo el lugar, pero no se ha visto.

Cómo no, un cuadro con una imagen de los edificios de la ciudad de Nueva York y una ventana por la que "te pueden asaltar por la noche". Por último, la cama y, curiosamente, una taquilla al estilo universidad estadounidense de película, o la misma taquilla de un vestuario en el que cuelgan tu camisa antes del partido de fútbol del fin de semana.

Entre las decenas de comentarios, está la de @ruubbiiiiooo: "Es que Nueva York es bastante caro, pero este año he visto hoteles muchísimo mejores por 250".